Activision, aylar süren iddiaların ardından yeni Call of Duty oyununun Modern Warfare 3 olacağını bir tanıtım fragmanıyla resmen açıkladı. Makarov'a kısa bir bakış atmamızı sağlayan fragman, oyunun 10 Kasım'da geleceğini gösterdi.

Activision’ın artık efsaneleşmiş oyun serisi Call of Duty’nin yeni oyununun ne olacağı büyük merak konusuydu. Son zamanlarda çıkan iddialar, şirketin alışılmışın dışına çıkarak bu sene farklı bir oyun yerine Modern Warfare 3’ü çıkaracağını gösteriyordu. Bugün gelen resmi açıklama, bu iddiaları doğruladı.

Activision, yeni Call of Duty oyununun Modern Warfare 3 olacağını resmen duyurdu. Şirket, bir tanıtım fragmanı yayınlayarak Sledgehammer Games tarafından geliştirilen oyunun logosunu ve çıkış tarihini paylaştı.

Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da çıkış yapacak

Paylaşılan tanıtıma göre 2022’de çıkan Modern Warfare 2’nin devamı olacak Modern Warfare 3, 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Fragman, Captain Price’a küçük bir bakış atmamızı sağlarken oyunun kötüsü olacak Vladimir Makarov’u da bize gösteriyor.

2007-2011 yıllar arasında çıkan orijinal Modern Warfare üçlemesinin ana kötüsü olan Makarov’un tekrar karşımıza çıkacağı geçen yıl çıkan oyunun sonunda doğrulanmıştı. Bugünkü tanıtım da, ikonik karakterin yine hikâyenin ana odağı olacağını gösterdi.

Bunun yanı sıra Soap gibi diğer sevilen karakterlerin de yine seride yer almaya devam edeceğini söyleyebiliriz.