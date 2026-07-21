Call of Duty: Modern Warfare 4 Beta Tarihi Açıklandı: Peki Kimler Katılabilecek?

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Merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare 4'ün beta tarihi açıklandı. Beta sürecine dair tüm detayları sizler için açıkladık.

Activision ve Infinity Ward, Mayıs ayında duyurduğu serinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare 4 için geri sayımı başlattı.

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Çıkışı öncesinde yapılacak beta süreci için tarihler ve kimlerin katılabileceği de netleşti.

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İlk ön sipariş verenler oynayabilecek

Çok oyunculu beta süreci iki ayrı hafta sonuna bölünüyor. Oyunu ön sipariş veren kesim, 21-25 Ağustos tarihleri arasında PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 platformlarında oynamaya başlayabilecek.

"Ben ön sipariş veremem" diyenler üzülmesin; kapılar kısa süre sonra herkese açılıyor. 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Açık Beta dönemiyle dileyen herkes oyunu ücretsiz olarak indirip test edebilecek.

Peki betada bizi neler bekliyor?

Çeşit Çeşit Harita : 3'e 3 hızlı ve klostrofobik çatışmalardan, tankların havada uçuştuğu devasa savaş alanlarına kadar zengin bir yelpaze.

: 3'e 3 hızlı ve klostrofobik çatışmalardan, tankların havada uçuştuğu devasa savaş alanlarına kadar zengin bir yelpaze. Taktiksel Çeşitlilik : Klasikleşmiş Search & Destroy modunun yanı sıra ilk kez görücüye çıkacak Kill Block modu.

: Klasikleşmiş Search & Destroy modunun yanı sıra ilk kez görücüye çıkacak Kill Block modu. Kişiselleştirme: Kendi silah kombinasyonlarınızı hazırlayabileceğiniz, parkurlarda hareket kabiliyetinizi test edebileceğiniz tam teşekküllü bir deneyim.

Beta macerasıyla aynı gün, yani 21 Ağustos’ta düzenlenecek Call of Duty NEXT etkinliğinde oyunun çok oyunculu modundan ilk detaylı oynanış görüntüleri ve dev sürprizler paylaşılacak.

Oyunun tam sürümü ise 23 Ekim 2026’da tüm platformlarda piyasaya sürülecek.