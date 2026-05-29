Call of Duty Modern Warfare 4 Duyuruldu: İşte Fiyatı, Çıkış Tarihi, Konusu ve Bilmek İsteyeceğiniz Her Şey

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 4’ü resmen duyurdu. Oyun; Kore Yarımadası’nda başlayan büyük savaş, Captain Price’ın sistem dışına çıkan hikâyesi, DMZ modu, yeni çok oyunculu özellikleriyle geliyor.

Activision, uzun süredir beklenen Call of Duty Modern Warfare 4 için resmî duyuruyu sonunda yaptı. Infinity Ward imzası taşıyan yeni oyun, Modern Warfare III sonrasında hikâyeyi daha karanlık ve daha büyük ölçekli bir savaşın içine taşıyor. Bu kez çatışmanın merkezinde Kore Yarımadası var.

Modern Warfare 4, yalnızca hikâyesiyle değil; çok oyunculu modları, yenilenen silah hissi, DMZ deneyimi ve platform tercihleriyle de dikkat çekiyor. Oyun PS5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 için çıkacak. Yani bu kez PS4 ve Xbox One oyuncuları dışarıda kalacak.

Call of Duty Modern Warfare 4 konusu ne?

Call of Duty Modern Warfare 4’ün hikâyesi, Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’na geniş çaplı bir işgal başlatmasıyla başlıyor. Oyuncular, cephe hattında hayatta kalmaya çalışan genç Güney Koreli askerlerin gözünden büyük bir savaşın içine girerken, Captain Price da kendi kişisel savaşını sürdürüyor.

Hikâyede Captain Price artık eskisi gibi sistemin içinde hareket eden bir asker değil. Daha çok gölgelerde ilerleyen, kendi kurallarıyla hareket eden ve geçmişin hesaplaşmalarını kapatmaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Modern Warfare 4’ü serinin daha sert oyunlarından biri hâline getiriyor.

Call of Duty Modern Warfare 4 nerede geçiyor?

Oyunun ana çatışması Kore Yarımadası’nda geçiyor ancak Modern Warfare 4 tek bir bölgeyle sınırlı kalmıyor. Senaryo boyunca Kore’de siper savaşları, New York’ta yakın mesafe çatışmalar, Paris sokaklarında yüksek tempolu kovalamacalar ve Mumbai’de SAS gece baskınları gibi farklı görevler yer alıyor.

Activision, Kore’nin Modern Warfare serisi için yeni bir alan olduğunu söylüyor. Bu nedenle oyun yalnızca büyük patlamalar ve sinematik sahnelerle değil, bölgenin kültürü, askerî yapısı ve savaş atmosferiyle de öne çıkmayı hedefliyor. Kısacası bu kez daha küresel ve daha gergin bir senaryo bizi bekliyor.

Call of Duty Modern Warfare 4 fiyatı ne kadar?

Call of Duty Modern Warfare 4, dijital mağazalarda Standart Sürüm ve Vault Edition seçenekleriyle ön siparişe açıldı. Standart sürüm ana oyunu içerirken, Vault Edition tarafında operatör paketleri, silah koleksiyonu, BlackCell erişimi ve DMZ bonusu gibi ek içerikler bulunuyor.

Platform Standart Sürüm Vault / Kasa Sürümü Xbox Series X S 69,99 dolar PlayStation 5 69,99 dolar 99,99 dolar PC 69,99 dolar 99,99 dolar

Türkiye fiyatları mağaza, bölge ve sürüm sayfasına göre değişebileceği için satın almadan önce PlayStation Store, Xbox Store, Steam veya Battle.net üzerindeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var. Ön sipariş veren oyuncular Açık Beta’ya erken erişim ve Hunter Killer Operatör Görünümü kazanacak.

Call of Duty Modern Warfare 4 ne zaman çıkacak?

Call of Duty Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026 tarihinde çıkış yapacak. Oyun aynı gün PS5, Xbox Series X|S, PC ve Nintendo Switch 2 için yayımlanacak. PC tarafında Steam, Battle.net ve Xbox on PC seçenekleri sunulacak.

Xbox tarafında dikkat çeken detaylardan biri de Xbox Play Anywhere desteği. Bu destek sayesinde oyunu uygun Xbox dijital mağazasından alan kullanıcılar, aynı satın alımla hem konsol hem de PC tarafında erişim elde edebilecek. Nintendo Switch 2 ön sipariş detayları ise daha sonra açıklanacak.

Call of Duty Modern Warfare 4 sistem gereksinimleri

Activision, Call of Duty Modern Warfare 4 için minimum ve önerilen PC sistem gereksinimlerini henüz açıklamadı. Yani işlemci, ekran kartı, RAM ve depolama alanı tarafında net bir tablo şimdilik yok. Ancak PC tarafında bazı güvenlik şartları şimdiden duyurulmuş durumda.

Diğer detaylar: Multiplayer, DMZ ve yeni nesil odaklı yapı

Modern Warfare 4’ün çok oyunculu tarafında Ballistic Authority adı verilen yeni bir sistem bulunuyor. Bu sistem; nişan alma, mermi davranışı, geri tepme, görüş alanı, ses ve hedef görünürlüğünü daha tutarlı hâle getirmeyi amaçlıyor. Activision’ın iddiasına göre her atış artık daha net ve daha okunabilir hissedilecek.

Oyunda çıkış gününde 12 yeni 6v6 harita, büyük ölçekli savaş haritaları ve Gunfight odaklı alanlar olacak. Ayrıca Kill Block adlı yeni bir harita yapısı da dikkat çekiyor. Bu modda savaş alanı turlar arasında yeniden şekillenebiliyor ve oyuncular her raundda farklı taktiklere uyum sağlamak zorunda kalıyor.

DMZ modu geri dönüyor

Modern Warfare 4 ile birlikte DMZ modu da geri dönüyor. Bu modda oyuncular tek başlarına ya da ekipleriyle düşman hattının gerisine sızıyor, ganimet topluyor, çatışıyor, pazarlık yapıyor ve ellerindekilerle bölgeden çıkmaya çalışıyor. Yani her girişte risk, karar ve ödül dengesi öne çıkıyor.

Warzone tarafında da önemli bir değişiklik var. Modern Warfare 4’ün ilk sezonuyla birlikte Warzone’un PS4 ve Xbox One desteği sona erecek. Bu da Activision’ın artık seriyi tamamen yeni nesil konsollar ve PC odağında ilerletmek istediğini net şekilde gösteriyor.