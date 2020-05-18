Call of Duty: Modern Warfare'in Grafikleri Düşürülmüş

Call of Duty: Modern Warfare en iddialı grafiklere sahip oyunlar arasında gösteriliyor. Ancak ocak ayında yayınlanan 1.13 yamasıyla birlikte oyunların grafiklerinin önemli ölçüde düşürüldüğü ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare ve battle royale oyunu Warzone'un dosya boyutlarının oyun çıktığından bu yana büyük ölçüde arttığı görülüyor. Oyunlara yapılan düzenli içerik güncellemeleri oyunculara daha fazla içerik sunmaya odaklansa da, bazı şeylerden de kısıyor gibi görünüyor.

Reddit'te, Call of Duty: Modern Warfare'de oyun içi grafiklerin düşürüldüğünü gösteren ekran görüntüleri ortaya çıktı. Değişiklik bugüne kadar birçok oyuncu tarafından fark edilmedi, ancak ortaya sunulan kanıtlar, her iki oyunun da ocak ayında yayınlanan 1.13 yamasının ardından grafiksel olarak önemli bir düşüşe maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

Call of Duty Modern Warfare'de 1.13 yamasıyla grafik kalitesi düşürüldü

Yukarıdaki ekran görüntüsü Modern Warfare'in Ground War modundan bir sahne gösteriyor. Lansmandan 1.13 yamasına kadar olan versiyonlarda, harita kayalar, ağaçlar ve binalarla doluydu. Görüş mesafesi daha uzundu ve oyunun gerçekçi bir tonu vardı. 1.13 yaması sonrası, zemindeki detayların çoğunun gittiği ve renk tonlarının değiştiği görülüyor. Ayrıca görüş mesafesini bulanıklaştıran bir sis efekti var.

Bir diğer karşılaştırmada yine benzer şekilde grafiklerin düşürüldüğü görülüyor. İlk versiyonda bitki örtüsü daha sık ve ortam daha gerçekçi renklere ve ışıklandırmaya sahipken, 1.13 yaması sonrasında renklerin daha sıcak ve grafik kalitesinin gözle görülebilir şekilde daha düşük olduğu fark ediliyor. Ayrıca derinlik algısı da daha düşük ve ortamdaki boşluklar küçük çalılıklarla doldurulmuş.

Çok oyunculu Hackney Yard haritasında da yerdeki su birikintisi yansımaları kısmak için azaltılmış. Suyun içinden çıkan cılız bitkiler de yok. yerdeki detaylı taşlık bölgeler de traşlanmış ve daha basit ve pürüzsüz bir görünüm almış. En büyük değişiklik ise gökyüzünde. Bacalardan çıkan karanlık dumanlar yerini belli belirsiz beyaz dumanlara bırakmış. Elbette bacalara filtre takıldığını sanmıyoruz. Renk tonlarındaki değişimi yine göze çarpan farklılıklar arasında.

Paylaşılan tüm ekran görüntülerinde aynı değişim var. Renkler değiştirildi ve aydınlatma için bulanıklık efekti kaldırıldı ve görüş mesafesini düşüren bir sis sahnelere yerleştirildi. Ayrıntılar daha düşük ve birçok nesne kaldırılmış. Oyun bu haliyle daha çok Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout moduna benziyor.

Değişikliği fark eden oyuncular, durumu konsollar ve eski sistemler için performans ayarlamalarına bağlıyor. Her ne kadar bu mantıklı olsa da, diğer oyuncular, grafikteki değişikliğe rağmen oyunun her güncellemede daha fazla CPU ve GPU gücü gerektirdiğini bildiriyor. Oyuna sürekli olarak eklenen yeni içerikler, daha iyi performans için kalitede düşüşü beraberinde getiriyor da olabilir.