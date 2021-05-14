Rambo’nun Call of Duty: Warzone’a Gelişi Kesinleşti

Geçtiğimiz hafta Call of Duty: Warzone’a Rambo’nun geleceği iddia edilmiş, Activision da bu konuda çeşitli imalarda bulunmuştu. Activision attığı bir tweetle durumu kesinleştirdi.

80’lerin aksiyon kahramanları için hazır mısınız? Call of Duty: Warzone’da Rambo rüzgarı esmeye başlıyor. Oyuna kostüm olarak eklenecek Rambo’yu önümüzdeki haftadan itibaren satın alabileceksiniz. Bu arada Rambo’yla beraber oyuna Die Hard filminden John McClane karakterinin de ekleneceği söyleniyor.

Call of Duty: Warzone’da eski film karakterlerinin yer alması birçok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Özellikle bazı Hollywood yıldızlarının Activision’la görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Şimdilerde ismi pek duyulmayan yıldızların menajerlerinin, tekrar bir popülerlik kazanmak için Activision’ı adım olarak gördükleri belirtiliyor.

Chuck Norris ve Dolph Lundgren’da Call of Duty’e geliyor olabilir

Sıkça Nokia 3310 MEME’lerinde görmeye alışık olduğumuz Chuck Norris’in ve Rocky filminde tanıdığımız Dolph Lundgren’in de Call of Duty: Warzone’a eklenebileceği iddia ediliyor. Elbette bu iki karakterin eklenmesinin ardından Arnold Schwarzenegger ve Jean Claude Van Damme gibi efsane oyuncuları da oyunda görebiliriz.

Call of Duty: Warzone bu inanılmaz çalışmasıyla oldukça ilgi toplayacak gibi. Bununla beraber yukarıda da belirttiğimiz üzere başka yıldızlarında Activision’la temas halinde olması, oyunu farklı bir boyuta taşıyabilir. Tüm bu ünlü isimlerin oyuna eklenip eklenmeyeceğini ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.