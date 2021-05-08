Call of Duty: Warzone İçin Yeni Bir Yama Yayınlandı

Call of Duty: Warzone için, çok oyunculu modda oyuncuların karşısına kutulardan minigun çıkmasının engellendiği yeni bir yama yayınlandı. Başlangıçta oyuncular tarafından bir tür 'sürpriz' olarak yorumlanan bu durumun bir hata olduğu kısa süre sonra anlaşıldı ve geliştirici Raven Software kısa sürede duruma müdahale etti.

Call of Duty: Warzone'da geçtiğimiz gün yayınlanan son güncelleme ile oyuncular büyük bir sürprizle karşılaştı. Oyundan geçtiğimiz dönemlerde kaldırılan minigun, geçtiğimiz haftalarda üçüncü sezona geçiş yapan Warzone'da yeniden boy göstermeye başladı. İçerisinden nadir silahların çıktığı kutularda oyuncuların karşısına çıkmaya başlayan minigun'ın ömrü, ne yazık ki fazla uzun olmadı.

Durumun bilinçli bir değişiklik ya da büyük bir sürpriz değil, bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Geliştirici Raven Software tarafından tespit edilen hatanın düzeltilmesi için hızlıca harekete geçildi ve minigun'ı haritadan kaldıran yeni bir yama üzerinde çalışmaya başlandı.

Daha fazla kaos ve kan yaratmadan: Minigun bir günde oyundan kaldırıldı

Raven Software, acil müdahale ettiği hata için minigun'ı oyundan yeniden kaldıran bir yama yayınladı. Hem Verdansk hem de Rebirth Adası'nda oyuncuların karşısına çıkan minigun, yaklaşık bir gün boyunca oyunda yeniden yer alıp bir miktar kaosa sebep olduktan sonra gelen yeni yama ile birlikte yeniden kaldırıldı.

Yeni sezonla birlikte Call of Duty: Warzone'da oyuncuların tadını kaçıran bazı daha önemli hatalar da meydana gelmişti. Son olarak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir hatada, bazı oyuncular Verdansk haritasının altına, haritanın inşa edildiği zemine inmenin bir yolunu bulmuştu. Hatadan faydalanan bazı oyuncular, aynı bölgedeki diğer oyuncuları yer altından, arada zemin olmasına rağmen rahatlıkla vurabiliyorlardı.

Özellikle oyunda hileciler ile ilgili ciddi yaptırımları olan ve sık sık bu konuda taviz vermeden oyunun herkes için keyifli bir deneyim olmasını sağlamak istediklerini belirten geliştirici ekip, meydana gelen hataları da oldukça hızlı şekilde çözerek oyuncuların takdirini toplamayı başarıyor.