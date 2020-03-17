Call of Duty: Warzone 'Kill' Rekorları Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta oyunseverlerin beğenisine sunulan Call of Duty: Warzone'un rekorları ortaya çıkmaya başladı. Paylaşılan istatistiklere göre Call of Duty: Warzone'da rekor, takım olarak 78, bireysel olarak ise 38 kill.

Video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Activision, birkaç gün önce yeni oyunu Call of Duty: Warzone'u oyunseverlerin beğenisine sundu. Ücretsiz bir oyun olarak sunulan Call of Duty: Warzone, son yılların en popüler oyun türlerinden olan hayatta kalma temalı bir yapım olarak karşımıza çıktı. Oyunseverler, birkaç gündür bu oyunu deneyimliyorlar.

PUBG ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe kavuşan hayatta kalma oyunları, yıllardır pek çok oyunseverin gözbebeği. Bugün pek çok oyunseverler, hayatta kalma oyunları konusunda profesyonel hale gelmiş durumda ve bu profesyonelliklerini Call of Duty: Warzone'a da yansıtmaya çalışıyorlar. Şimdi sizlere, henüz çok yeni bir oyun olan Call of Duty: Warzone'un en çok rakip öldüren (kill alan) oyuncularından bahsedeceğiz.

Henüz bir haftalık yepyeni bir oyun olan Call of Duty: Warzone'daki bir takım, kolay kolay kırılamayacak bir rekorun altına imza attı. Tek bir oyunda 78 rakip öldürmeyi başaran 3'lü, istatistiksel olarak oyundaki 26 takımı tek başına yok etmeyi başardı. Bu dünya rekoru, Mindfreak oyuncularından olan Zepa ile Zepa'nın takım arkadaşları olan Lymax ve micka kırdı.

78 kill alınan oyunun videosu

Aslına bakacak olursak Lymax ve micka, yüksek istatistiklere alışıklar. Çünkü 14 Mart'ta oynadıkları bir oyunda da SETZ isimli takım arkadaşlarıyla birlikte toplam 73 rakip öldürmeyi başarmışlardı. Bu başarı, onlara yine bir dünya rekoru getirmişti ve aynı ekip sadece bir kişi değiştirerek yeni bir dünya rekorunun altına imza atmayı başardı.

Call of Duty: Warzone'da bireysel olarak en çok rakip katleden oyuncu ise Mixer'de yayın yapan GaGOD. 13 Mart'ta oynadığı bir oyun sırasında tek başına 38 rakip öldürmeyi başaran GaGOD, kırılması zor bir rekorun altına imzasını attı. Eğer Call of Duty: Warzone, ilerleyen dönemlerde solo moduna sahip olursa bu rekor daha da zorlu seviyelere çıkabilir.