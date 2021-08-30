Candela, su yüzeyinin üzerinde hareket eden elektrikli teknesi Candela C-8'i tanıttı. Yüksek teknolojili bu ultra premium teknenin tanıtımı için firma "tekne endüstrisinde iPhone anı" ifadelerini kullandı.

Jetgiller çizgi filmini hatırlayanlar, çizgi filmdeki araçların teknelere benzeyen uçan araçlar olduğunu hatırlayacaktır. Candela'nın yeni tekneleri, bu araçların üstlerinde bir kanopi olmayan bir versiyonu olmaya çok yakın.

Firmanın yeni tanıttığı ve hydrofoil türü bu tekne, aslında suyun üzerinde süzülüyor ve böylece çok daha rahat bir yolculuk deneyimi sunmayı amaçlıyor. Üstelik bu sayede diğer elektrikli teknelerden daha verimli olabiliyor ve daha uzun menzile ulaşabiliyor.

Seri üretime girebilir

Aslında Candela daha önce de benzer bir model üretmiş olsa da, bu defa karşımıza çıkan araç seri üretime de uygun olmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Bu konuyla ilgili olarak şirketin kurucusu ve COE'su olan Gustav Hasselskog, bir önceki versiyonun hidrofil teknolojisinin ((sudan yüksekte bulunan deniz araçları) daha verimli ve daha konforlu olduğunu ortaya koyduğunu ancak o versiyonun el yapımı spor otomobiller gibi özel bir üretim olduğunu söylüyor.

Yeni C-8 ile firmanın teknolojiyi bir üst seviyeye taşıdığını belirten CEO, yeni tasarımın konfora odaklansa da seri üretim için yeterince verimli olduğunu söylüyor. Firma yeni modelleri sekiz kişinin binebileceği şekilde daha büyük olarak tasarladı.

Hedef binlerce tekne satmak

Firmanın halkla ilişkiler ve iletişim müdürü Mikael Mahlberg, yaptığı açıklamada "Binlerce C-8 satmayı amaçlıyoruz, ve premium sınıfında içten yanmalı motorları geçme potansiyeli olan ilk tekne olarak görüyoruz. Bunu büyük bir farkla yapabileceğini düşünüyoruz, umuyoruz ki tekneler için bir iPhone anı olacak -botların nasıl olmasına ve nasıl gözükmesine dair fikrimizi radikal şekilde değiştirecek." diyor.

Mahlberg'e göre elektrikli teknelerin geleneksel teknelere kıyasla pek çok önemli avantajı bulunuyor. Bunların arasında yeni teknelerin sessiz olmalarını, kolay kullanılmalarını, kullanımı keyifli ancak yolcular açısından rahatlatıcı olmalarını, doğaya saygılı olmalarını, bakım masrafları olmamasını, kullanımlarının ucuzluğunu ve güncellemelerle geliştirilebilir olmalarını sayıyor. Bu tekne hakkında siz ne düşünüyorsunuz?