Steam, sürekli yeni indirim fırsatlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise tarihin en çok sevilen oyun serilerinden bazılarını bünyesinde bulunduran Capcom’a özel bir indirim kampanyası başlatıldı.
Capcom yayıncı indirimi kapsamında Resident Evil’dan Street Fighter’a kadar birçok yapım %80’lere varan oranda indirime girdi. Kampanya, 24 Mart tarihine kadar devam edecek.
Steam'de fiyatı düşen Capcom oyunları
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Resident Evil Village
|24,99 dolar
|9,99 dolar (%60)
|Resident Evil 4
|24,99 dolar
|12,49 dolar (%50)
|Resident Evil 3
|24,99 dolar
|6,24 dolar (%75)
|Resident Evil 2
|24,99 dolar
|6,24 dolar (%75)
|Resident Evil Remake Trilogy*
|53,99 dolar
|29,69 dolar (%45)
|Street Figther 6
|34,99 dolar
|17,49 dolar (%50)
|Mega Man Pack*
|80,94 dolar
|29,82 dolar (%40)
|Dead Rising Legacy Pack*
|50,96 dolar
|11,18 dolar (%32)
|Dragon's Dogma 2
|49,99 dolar
|28,49 dolar (%43)
|Monster Hunter Stories
|22,49 dolar
|14,84 dolar (%34)
|Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
|29,99 dolar
|22,49 dolar (%25)
*Resident Evil Remake Trilogy, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü oyunun remake versiyonlarını birlikte içeriyor.
*Mega Man ve Dead Rising paketlerinde de serinin birden fazla oyunu birlikte sunuluyor.
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.