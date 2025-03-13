Capcom oyunları Steam'de kısa süreliğine %80'lere varan oranda indirime girdi. İşte fiyatı düşen oyunlar.

Steam, sürekli yeni indirim fırsatlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise tarihin en çok sevilen oyun serilerinden bazılarını bünyesinde bulunduran Capcom’a özel bir indirim kampanyası başlatıldı.

Capcom yayıncı indirimi kapsamında Resident Evil’dan Street Fighter’a kadar birçok yapım %80’lere varan oranda indirime girdi. Kampanya, 24 Mart tarihine kadar devam edecek.

Steam'de fiyatı düşen Capcom oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Resident Evil Village 24,99 dolar 9,99 dolar (%60) Resident Evil 4 24,99 dolar 12,49 dolar (%50) Resident Evil 3 24,99 dolar 6,24 dolar (%75) Resident Evil 2 24,99 dolar 6,24 dolar (%75) Resident Evil Remake Trilogy* 53,99 dolar 29,69 dolar (%45) Street Figther 6 34,99 dolar 17,49 dolar (%50) Mega Man Pack* 80,94 dolar 29,82 dolar (%40) Dead Rising Legacy Pack* 50,96 dolar 11,18 dolar (%32) Dragon's Dogma 2 49,99 dolar 28,49 dolar (%43) Monster Hunter Stories 22,49 dolar 14,84 dolar (%34) Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 29,99 dolar 22,49 dolar (%25)

*Resident Evil Remake Trilogy, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü oyunun remake versiyonlarını birlikte içeriyor.

*Mega Man ve Dead Rising paketlerinde de serinin birden fazla oyunu birlikte sunuluyor.

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.