Stajyerlerin Yaptığı Oyun Cardora, Steam'de Yayınlandı! (Siz de Hemen Deneyebilirsiniz)

Stajyerlerin hazırladığı, okey ve ooker mekaniklerini karanlık bir Orta Çağ atmosferinde birleştiren yerli kart oyunu Cardora, Steam Next Fest kapsamında oyuncularla buluştu.

Yerli oyun sektörü son dönemde farklı türleri harmanlayan yaratıcı fikirlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu akımın en yeni temsilcilerinden biri olan Cardora, geleneksel Okey tarzı oynanış dinamiklerini, popüler iskambil oyunu Poker'in el kombinasyonlarıyla bir araya getiren çok oyunculu bir parti kart oyunu olarak Steam Next Fest kapsamında demosuyla birlikte bizlerle buluştu.

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Cardora'da oyuncular sadece ellerindeki kartları dizmekle kalmıyor, aynı zamanda zengin bir yetenek havuzundan da faydalanıyorlar. Oyunda yer alan pasif yetenek kartları, yaptığınız kombinasyonları doğrudan güçlendirmenize olanak tanıyor.

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Stajyer ekip tarafından yayın aşamasına kadar getirildi.

Oyun sektörüne adım atmak isteyen genç geliştiricilerin ortaya koyduğu projeler arasında dikkat çeken bir yapım daha oyuncularla buluştu. Mediazone Games bünyesindeki stajyer ekip tarafından, günlük işlerinin dışında kalan zamanlarda geliştirilen Cardora, dün itibarıyla Steam'de yayınlandı. Genç geliştiriciler, eğitim ve iş süreçlerinden arta kalan zamanlarda projeye katkı sağlayarak oyunu yayın aşamasına kadar getirmeyi başardı. Bu yönüyle Cardora, yalnızca yeni bir bağımsız oyun olmanın ötesinde, stajyerlerin üretkenliğini ve yaratıcılığını ortaya koyan bir proje olarak öne çıkıyor.

Cardora fragmanı

Cardora neler sunuyor?

Oyunun masadaki rekabeti sürekli canlı tutmak için geliştirdiği en büyük kozlardan biri de dinamik etkinlik sisteminde yatıyor. Cardora'da her oyun döngüsünün başlangıcında, tüm masayı etkileyecek küresel bir etkinlik kartı çekiliyor. Bu küresel etkinlik, o döngü boyunca oyundaki tüm oyuncular için geçerli olan özel kurallar veya oyun gidişatını değiştiren birtakım değiştiriciler getiriyor.

Söz konusu döngü sona erdiğinde ise masadaki aktif etkinlik tamamen kaldırılıyor ve yerine bambaşka kurallara sahip yepyeni bir küresel etkinlik geliyor. Geliştiricilerin bu dinamik sistemi tercih etmesindeki en büyük amaç, hiçbir maçın bir diğerinin kopyası olmamasını sağlamak. Oyuncular, her döngüde değişen bu kurallara göre stratejilerini anlık olarak uyarlamak ve esnek olmak zorunda kalıyorlar.

Demosu şu anda oynanabilir

Yerli yapım Cardora, Steam Next Fest kapsamında Steam'deki yerini almış durumda. Henüz çıkış tarihi açıklanmayan yapımın demosunu siz de ücretsiz bir şekilde buradan deneyimleyebilirsiniz.