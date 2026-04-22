Elektrikli otomobil batarya üreticisi CATL, yeni bataryalarını tanıttı. Bu bataryalardan biri 1500 km'ye varan menzil, bir diğer ise yalnızca 6,5 dakikada tam şarj sunuyor.

Elektrikli otomobillerin ilerleyen yıllarda yollardaki tek araçlar olması planlanıyor. Bu yüzden batarya teknolojileri büyük önem taşıyor. Şirketlerin düzenli olarak bu konuda hamleler yaptığını ve bataryaları iyileştirdiğini görüyorduk. CATL olarak bilinen firma da elektrikli otomobil bataryaları konusunda en öne çıkan şirketlerden biriydi.

Şimdi ise CATL, herkesi şaşkına uğratan duyurular yaptı. Çin merkezli teknoloji devi, gerçekleştirdiği bir lansman kapsamında yeni bataryalarını dünyaya sundu. Bu bataryalar, inanılmaz kısa bir sürede şarj olabilmeleri ve yüksek menzilleriyle dikkat çekiyor.

6,5 dakika şarj, 1500 km’ye ulaşan menzil

CATL firmasının duyurduğu yeni “Qilin” bataryası, elektrikli otomobillerin menzillerinde ciddi bir yükselme sağlayacak. Öyle ki bu bataryanın, 1500 km’ye kadar menzil sunabileceği aktarılmış. Bu önceki 1000 km sunan nesle kıyasla %50’lik bir artış demek. Elektrikli araçların genel ortalama menzilinin 400-500 km civarında olduğunu düşünürsek 3 kat artış sağlayabilir.

Bunun yanı sıra Shenxing ismi verilen LFP türündeki bataryasının yeni versiyonu da tanıtıldı. Bu bataryayı özel kılan şey ise yalnızca 6,5 dakikada şarj olabilmesi. Evet, yanlış okumadınız. Bu elektrikli otomobil pili, %10’dan %98’e 6,5 dakikada çıkabiliyor. %10’dan %35’e 1 dakikada, %10’dan %80’e ise 3 dakika 44 saniyede çıktığı belirtilmiş. -30 derecelik çok soğuk havada bile %20’den %98’e şarj sadece 9 dakika alıyormuş. Ayrıca 1000 döngüden sonra bile kapasitenin %90 üzerinde kalabildiği aktarılmış. Yani hem çok hızlı hem de dayanıklı bir batarya.

Yeni Shanxing batarya, BYD’nin yakın zamanda duyurduğu çok konuşulan Blade Battery 2.0 bataryalarından bile hızlı şarj olmasıyla dikkat çekiyor. BYD bataryası, 9 dakikada %97 şarja ulaşabiliyordu. CATL ise bu süreyi 6,5 dakikaya kadar düşürmüş. CATL’ın bu duyurusu, elektrikli otomobillerin yakında çağ atlayacağının ve çok daha iyi pillere sahip olacağının göstergesi.