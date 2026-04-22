En Büyük Batarya Üreticilerinden CATL, 6,5 Dakikada Tam Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Duyurdu

Elektrikli otomobil batarya üreticisi CATL, yeni bataryalarını tanıttı. Bu bataryalardan biri 1500 km'ye varan menzil, bir diğer ise yalnızca 6,5 dakikada tam şarj sunuyor.

En Büyük Batarya Üreticilerinden CATL, 6,5 Dakikada Tam Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Duyurdu
Gökay Uyan

Elektrikli otomobillerin ilerleyen yıllarda yollardaki tek araçlar olması planlanıyor. Bu yüzden batarya teknolojileri büyük önem taşıyor. Şirketlerin düzenli olarak bu konuda hamleler yaptığını ve bataryaları iyileştirdiğini görüyorduk. CATL olarak bilinen firma da elektrikli otomobil bataryaları konusunda en öne çıkan şirketlerden biriydi.

Şimdi ise CATL, herkesi şaşkına uğratan duyurular yaptı. Çin merkezli teknoloji devi, gerçekleştirdiği bir lansman kapsamında yeni bataryalarını dünyaya sundu. Bu bataryalar, inanılmaz kısa bir sürede şarj olabilmeleri ve yüksek menzilleriyle dikkat çekiyor.

En Büyük Batarya Üreticilerinden CATL, 6,5 Dakikada Tam Şarj Olabilen Elektrikli Araç Bataryası Duyurdu
6,5 dakika şarj, 1500 km’ye ulaşan menzil

CATL firmasının duyurduğu yeni “Qilin” bataryası, elektrikli otomobillerin menzillerinde ciddi bir yükselme sağlayacak. Öyle ki bu bataryanın, 1500 km’ye kadar menzil sunabileceği aktarılmış. Bu önceki 1000 km sunan nesle kıyasla %50’lik bir artış demek. Elektrikli araçların genel ortalama menzilinin 400-500 km civarında olduğunu düşünürsek 3 kat artış sağlayabilir.

Bunun yanı sıra Shenxing ismi verilen LFP türündeki bataryasının yeni versiyonu da tanıtıldı. Bu bataryayı özel kılan şey ise yalnızca 6,5 dakikada şarj olabilmesi. Evet, yanlış okumadınız. Bu elektrikli otomobil pili, %10’dan %98’e 6,5 dakikada çıkabiliyor. %10’dan %35’e 1 dakikada, %10’dan %80’e ise 3 dakika 44 saniyede çıktığı belirtilmiş. -30 derecelik çok soğuk havada bile %20’den %98’e şarj sadece 9 dakika alıyormuş. Ayrıca 1000 döngüden sonra bile kapasitenin %90 üzerinde kalabildiği aktarılmış. Yani hem çok hızlı hem de dayanıklı bir batarya.

Yeni Shanxing batarya, BYD’nin yakın zamanda duyurduğu çok konuşulan Blade Battery 2.0 bataryalarından bile hızlı şarj olmasıyla dikkat çekiyor. BYD bataryası, 9 dakikada %97 şarja ulaşabiliyordu. CATL ise bu süreyi 6,5 dakikaya kadar düşürmüş. CATL’ın bu duyurusu, elektrikli otomobillerin yakında çağ atlayacağının ve çok daha iyi pillere sahip olacağının göstergesi.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Elektrikli Otomobiller Gerçekten de 2. Elde Değer Kaybeder mi, Satması Zor mu?

Elektrikli Otomobiller Gerçekten de 2. Elde Değer Kaybeder mi, Satması Zor mu?

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

