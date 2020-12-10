Cyberpunk 2077, 8 Milyon Ön Sipariş Sayısına Ulaştı

CD PROJEKT RED, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla Cyberpunk 2077'nin kaç adet ön sipariş aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği oyun, 8 milyon ön sipariş aldı. Peki bu satış, şirkete ne kadar para kazandırdı?

Bugün günlerden Cyberpunk 2077! Milyonlarca oyunseverin yıllardır beklediği oyun, nihayet piyasaya sürüldü. Oyun her ne kadar ilk etapta olumsuz yorum almış ve eleştirilerin odağına oturmuş olsa da oyuncular, bu oyuna erişip, deneyimleyebilmek için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Oyuncuların haklı heyecanları kolay kolay düşecek gibi görünmezken geliştirici ekip CD PROJEKT RED de arkasına yaslanmış, günün tadını çıkarıyor gibi görünüyor.

Geliştirilme sürecinde defalarca ertelenen, ilk kez duyurulmasının üzerinden 8 yıl geçen oyunla ilgili yapılan resmi bir açıklama, Cyberpunk 2077'nin ön sipariş sayısını gözler önüne seriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre uzunca bir süre daha konuşulacak bu oyun, pek çok yapımın ömrü boyunca yaptığı toplam satıştan çok daha fazla ön sipariş aldı.

CD PROJEKT RED: Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı 8 milyon

Aslına bakacak olursak Cyberpunk 2077'nin popüler olacağı zaten biliniyordu. Ancak oyunun daha ön sipariş kapsamında 8 milyon adet satmış olması, pek de beklenen bir şey değildi. Üstelik bu denli ön sipariş miktarı, oyunun yapacağı hasılatın dudak uçuklatacağının da bir göstergesi. Video oyun sektörüyle ilgili yaptığı araştırmalarla bilinen Niko Partners isimli platformun analistlerinden Daniel Ahmad, Cyberpunk 2077'nin hasılatıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

Daniel Ahmad tarafından yapılan açıklamalarda, bu ön sipariş miktarının CD PROJEKT RED'e 500 milyon dolar kazandırmış olacağını söylüyor. Bunu dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan GTA 5'in ön sipariş hasılatıyla kıyasladığımızda, GTA 5'in neredeyse yarı yarıya kazandığını görüyoruz. Oyun o dönemlerde, 300 milyon dolar civarında ön sipariş hasılatı kazanmıştı. Ancak GTA 5, oyunun ilk gün satışlarında da ciddi paralar kazandırmıştı. Saatler geçerken Cyberpunk 2077'nin ilk gün satışları da belli olacak ve hangi yapımın daha iyi bir ilk gün geçirdiğini hep birlikte göreceğiz.