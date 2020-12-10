Cyberpunk 2077'nin Tasarımcılar Ekibinde Yer Alan Türk

Şu sıralar tüm oyuncuların dilinde olan Cyberpunk 2077'nin arkasında bir Türkün de olduğu ortaya çıktı. Dilara Özden isimli bir grafik tasarımcı, bu oyunun tasarımcılarından bir tanesi. İsmi oyun içinde de geçen Özden, Cyberpunk 2077'nin bir parçası olmasının başına gelen en iyi şey olduğunu belirtiyor.

Dünya genelindeki tüm oyuncuların yıllardır bekledikleri oyun Cyberpunk 2077, nihayet piyasaya sürüldü. Oyuncular artık, geliştirilme sürecinde yılan hikayesine dönen bu RPG oyununu diledikleri gibi oynayabiliyorlar. Hal böyle olunca da oyunla ilgili yeni bilgiler, birbirinin peşi sıra geliyor. Son olarak Cyberpunk 2077 ekibinin ardında bir Türkün de olduğu ortaya çıktı. Göğsümüzü kabartan bu isim, Dilara Özden isimli bir grafik tasarımcı.

Dilara Özden, CD PROJEKT RED'in grafik tasarımcılarından bir tanesi. Boş zamanlarında yaptığı tasarımlarla da sesini duyurmayı başaran grafik tasarımcı, Cyberpunk 2077 için de ciddi bir çaba sarfetti. İsmi oyun içinde de geçen Özden, Cyberpunk 2077'nin yayınlanmasının ardından yaşadığı sevinci Twitter hesabından paylaştı.

Dilara Özden ismi, Cyberpunk 2077'de böyle görünüyor

Özden, Twitter'da yaptığı açıklamalarda bu oyunu sekiz yıldır beklediğini söylüyor. Bu devasa projenin bir parçası olacağını hiç düşünmediğini ifade eden Türk grafik tasarımcı, bunun başına gelen en iyi şey olduğunu belirtiyor. Dilara Özden'in sevinci, Türk oyunseverler için de gurur kaynağı olmuş durumda. Kendine ait bir internet sitesine sahip olan Özden, burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz sitede, bugüne kadar yaptığı paylaşımları paylaşıyor.

Dilara Özden'in geçmişine baktığımızda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduğunu görüyoruz. CV'sini çeşitli sertifika ve lisanslarla dolduran grafik tasarımcı, 2014 yılından beri de sektörün içinde olan bir isim. Haziran ayına kadar farklı şirketlerde çalışan, bunlara ek olarak freelance grafik tasarımcılık yapan Dilara Özden, haziran ayı itibarıyla da CD PROJEKT RED ekibinin bir parçası oldu. Bizler de Webtekno ekibi olarak Dilara Özden'i en içten dileklerimizle kutluyoruz.