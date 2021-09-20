Celal Şengör, 'Taciz' Suçlamaları Hakkında İlk Kez Konuştu

Son günlerin gündemden düşmeyen ismi Prof. Celal Şengör, yaşananlarla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Şengör'ün açıklaması, bir televizyon programı yapan Hakan Ural tarafından dile getirildi.

Türkiye son birkaç gündür, Türkiye'nin en değerli bilim insanlarından bir tanesi olan Celal Şengör'ün yaptığı bir açıklamayı ve bu açıklamadan sonra yaşananları tartışıyor. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullanarak tepki çekmişti. Olayın gündem olması üzerine harekete geçen İstanbul Teknik Üniversitesi ise Şengör hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şimdiyse yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de farklı bir canlı yayında gündeme gelen Şengör'ün konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptığını öğrendik. Keşke sadece bilimiyle gündeme gelse diye umut ettiğimiz Prof. Şengör, yaşananların abartıldığını söylemiş.

"Bunda bir anormallik görmüyorum"

Celal Şengör'ün konuyla ilgili açıklamaları, "Neler Oluyor Hayatta" isimli televizyon programının sunucularından Hakan Ural tarafından dile getirildi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Ural tarafından aktarılan Şengör'ün konuyla ilgili sözlerine yakından bakalım;

"Celal Hoca diyor ki; ‘Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum..."