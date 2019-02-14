Cep Telefonlarında ÖTV'nin %50'ye Çıkarılmasının Önü Açıldı

Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin %25'ten %50'ye çıkarılmasının önünü açacak yeni yasa tasarısı, kısa süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni tasarısı ile birlikte cep telefonlarından %50 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmasının önü açılmış oldu. Tasarı, cep telefonlarını 1200 TL altında fiyata sahip olanlar, 1200-2400 TL fiyata sahip olanlar ve 2400 TL’nin üzerinde fiyata sahip olanlar şeklinde üçe ayırıyor.

Halihazırda uygulanmakta olan vergilendirme sisteminde yurt dışından ithal edilen ve Türkiye’de satışa sunulan her akıllı telefondan %25 oranında ÖTV kesiliyordu. Bu ÖTV’nin yanında %18 KDV ve %10 TRT bandrolü de bulunuyor. Beklentiler, %50 ÖTV uygulamasının 2400 TL’nin üzerinde fiyata sahip olan ‘lüks’ cep telefonlarına uygulanması yönünde.

Yukarıdaki görselde de görmüş olduğunuz gibi ÖTV oranları şu an için %25 oranında bırakılmaya devam edildi. Fakat söz konusu tasarı ile birlikte yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan %50 ÖTV alınmasının önü açılmış oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kısa süre içinde söz konusu teklif için görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.