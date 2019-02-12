Mobil Dünya Kongresi kapımıza dayanmış durumda. Peki yılın en büyük mobil teknoloji etkinliğinde hangi şirket nasıl bir ürün ile karşımıza çıkacak?

Yılın en büyük mobil teknoloji etkinliği olan Mobil Dünya Kongresi, 24 Şubat’ta kapılarını ziyaretçilere açacak. Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketleri, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek etkinlikte en yeni mobil teknolojilerini görücüye çıkararak gövde gösterisi yapacaklar. Fuar sırasında katlanabilir akıllı telefonlar, 5G destekli akıllı telefonlar ya da beş kameralı akıllı telefonlar görmeyi bekleyebilirsiniz. Peki konuya daha spesifik bakmak gerekirse MWC 2019’da hangi şirket nasıl bir planla karşımıza çıkacak?

Samsung

Güney Koreli teknoloji devi, Mobil Dünya Kongresi’nden birkaç gün önce düzenleyeceği lansman etkinliği ile şirketin bu yılki ilk amiral gemileri Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerini tanıtacak. Yine de şirketin MWC sırasında bu cihazlara ait bazı demolar sunması bekleniyor. Samsung’un MWC 2019’da katlanabilir akıllı telefonuna dair kısa bir şov düzenlemesi de beklentiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte şirket muhtemelen 5G teknolojisi ile ilgili bazı sunumlarda da bulunacaktır.

LG

Şu ana kadar elimize ulaşan tüm bilgiler LG’nin bu yılki ilk amiral gemisi olacak LG G8 ThinQ modelini Mobil Dünya Kongresi’nin ilk gününde tanıtacağı yönünde. Standart işlemci ve kamera yükseltmelerinin yanı sıra cihaz, sesi ekranda oluşturduğu titreşimlerle yayın yeni bir teknolojiye de sahip olacak. LG’nin bir sürpriz gerçekleştirerek LG V50’yi fuar sırasında tanıtabileceğine dair bazı söylentiler de bulunuyor ancak bunun son derece düşük ihtimalli bir söylenti olduğunu belirtelim.

Sony

Akıllı telefon pazarının düşüş trendindeki oyuncularından Sony de Mobil Dünya Kongresi’nin hareketli şirketlerinden biri olacak. Şirketin en yeni amiral gemisi olacak Xperia XZ4, MWC 2019’da tüketicilere tanıtılacak. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri 6.5 inçlik 21:9 formatlı ekranı olacak. Bu ekran, rakiplerine göre daha ince olacağından tek elle tutuşu daha kolay olacak. Bununla birlikte Sony, orta segmentteki yeni temsilcisi Xperia XA3’ü de yine fuar sırasında ilk kez ortaya çıkaracak.

Microsoft

Bir yazılım şirketi olan Microsoft, Mobil Dünya Kongresi’nin sessiz katılımcılarından biridir. Fakat şirket bu yılki MWC etkinliğinin büyük bir sunum içereceğinin ipucunu vermiş durumda. Beklentiler, birinci nesli 2015 yılında tanıtılan HoloLens’in ikinci neslinin gelmesi yönünde. Aslına bakacak olursanız Microsoft, HoloLens’e ilk yükseltmeyi 2017 yılında gerçekleştirmeyi planlıyordu fakat çalışmalar daha da genişletilince tanıtımı 2019 yılına kadar uzadı. Adı her ne kadar HoloLens 2 olacak olsa da bu cihaza üçüncü nesil HoloLens gibi bakabilirsiniz.

Huawei

Huawei, geçtiğimiz yıl P serisi amiral gemilerini MWC’den son tanıtmıştı. Bu nedenle yeni Huawei P30’un Barcelona’da tanıtılmasını beklemiyoruz. Yine de şirket, etkinlik sırasında dört arka kameralı olması beklenen P30 Pro hakkında bazı küçük ipuçları paylaşabilir. Bununla birlikte şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro, MWC 2018’de tanıtılmıştı. Bu nedenle fuar sırasında yeni bir dizüstü bilgisayar tanıtılması çok da sürpriz olmaz.

OnePlus

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, global pazardaki payını her geçen gün biraz daha artırıyor. Şirketin Mobil Dünya Kongresi sırasında nasıl bir etkinlik düzenleyeceğini bilmiyoruz ancak OnePlus 7’ye dair bir demo sunum yapabileceği düşünülüyor. OnePlus hakkındaki en büyük beklenti ise şirketin geçtiğimiz yıl açıkladığı 5G destekli OnePlus modelinin ve OnePlus TV’nin mobil dünya kongresi sırasında ilk kez gün yüzüne çıkması.

Diğer Şirketler

Nokia: Nokia’nın beş arka kameralı bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyor. Mobil Dünya Kongresi sırasında tanıtılma ihtimali bulunuyor.

Motorola: Şirketin Razr V4 isimli bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor fakat bu cihazın MWC 2018’de duyurulması oldukça düşük ihtimal.

Xiaomi: Şirketin 24 Şubat’ta bir etkinliği var ancak yeni bir model tanıtması beklenmiyor. 5G destekli bir Mi Mix 3 modelinin gelme ihtimali ise bulunuyor.

Oppo: Ülkemizde de resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan Oppo’nun katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. MWC’de ne yapacağı ise büyük bir soru işareti.