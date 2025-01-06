Cep telefonlarının gün aşırı biten şarjı, en büyük gündelik sıkıntılarımızdan biri öyle değil mi? Hele cihazınızın pil sağlığı belirli oranlarda azaldıysa, prize yapışık yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek.

Bu probleme yönelik çeşitli çözüm önerileri getirmeye çalışan araştırmacılar ise bu gidişata dur demenin bir yolunu bulmuş gibi gözüküyor.

Peki cep telefonlarını şarj etmeden günlerce kullanmak nasıl mümkün olacak?

ODTÜ ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarında geliştirilen MEMS nöristör cihazı, elektronik cihazların enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Bu cihaz, daha uzun kullanım ömrü sunmayı hedefleyen yenilikçi bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Esinlendiği nokta ise insan beyninin düşük enerjiyle yüksek işlem kapasitesine sahip olması.

Bu sayede de elektronik sistemlerdeki enerji tüketimi ve bilgi işlem süreçlerini değiştirecek bir çözüm sunuyor. Ek olarak MEMS nöristörlerin geliştirilmesiyle cihazların enerji ihtiyaçları, önemli ölçüde azalırken işlemler daha hızlı ve verimli hâle geliyor.

Yine bu teknolojinin cep telefonlarının şarj süresini, bir yıla kadar uzatabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Bu proje kapsamında geliştirilen MEMS nöristörler, hafıza ve işlemci birimlerini tek bir yapı içerisinde birleştiriyor.

Bu sayede bilgi transferi sırasında oluşan enerji kayıpları ve gecikmeler, tamamen ortadan kaldırılıyor. Yine cihazların kendi kapasiteleriyle işlem yapabilmesi sağlanarak, verilerin yurt dışındaki sunuculara aktarılmasının da önüne geçiliyor.

Öte yandan bu özellik, kişisel veri güvenliği açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle günümüzde cihazlarda sıkça karşılaşılan veri paylaşımı ve güvenlik sorunlarına karşı MEMS nöristörlerinin lokal işlem kapasitesi, önemli bir çözüm olarak dikkatleri üzerine topluyor.

Bu teknoloji, yalnızca tüketici elektroniği ile sınırlı kalmayarak yapay zekâ sistemleri ve büyük veri işleme altyapıları için de bazı yenilikler sağlıyor.

Hâlihazırdaki yapay zekâ donanımlarında kullanılan transistör tabanlı sistemler, yüksek enerji tüketimleri nedeniyle sunucu merkezlerinin yoğun bir şekilde soğutulmasını gerektiriyor.

MEMS nöristörler ise düşük enerji tüketimleri ve ısınma problemini ortadan kaldıran yapısıyla, çevre dostu bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Yine bu MEM nöristörler, teknoloji karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmakta.

Bu yenilik kokan proje, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından hayata geçiriliyor ve araştırma ekibi, bu projenin Türkiye’yi küresel teknoloji alanında önemli bir konuma taşıyacağına inanıyor.

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