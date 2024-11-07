Telefonunuzu %100 olana dek şarj ettiniz ve şarjdan çıkararak bir köşeye koydunuz. Birkaç saat veya birkaç gün sonra tekrar elinize aldığınızda şarjın bir miktar azaldığını gördünüz öyle değil mi?

"İyi de böyle bir şey nasıl olabiliyor?", "Kullanmadığımız telefonun şarjı nasıl azalıyor veya bitiyor?"

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

1. Arka Plan Uygulamaları

Telefon pillerini yalnızca aktif veya sıklıkla kullandığımız uygulamaların etkilediğini düşünsek de aslında pil, telefonda çalışan tüm uygulama ve programları destekleyerek çalıştırır.

Bunlara arka plan uygulamaları da dahildir. Ayrıca telefonunuzu uyku moduna alıp ekranı kapattığınızda bile, onun gelen aramaları ve mesajları yönlendirmek için arka planda çalışması gerekir.

Arka plan uygulamaları ise yalnızca Instagram, X veya TikTok değildir. Bluetooth, WİFİ ve hatta GPS de bu kapsama girer. Yani telefonunuzu kullanmasanız bile arka planda bazı şeyler çalışmaya devam eder.

2. Kötü Sinyal

Kötü bir sinyal aldığınızda telefonunuzun pilinin daha hızlı tükendiğini fark ettiniz mi? Bu durum, özellikle zayıf ağ kapsama alanına sahip bir bölgede seyahat ettiğinizde geçerlidir.

Bunun sebebi, telefonunuzun zayıf sinyal aldığı bir alanda bulunduğunda, bağlanabileceği bir baz istasyonu bulabilmek için iletim gücünü artırmak amacıyla daha fazla güç kullanmasıdır.

3. Pili Haddinden Fazla Kullanan Uygulamalar

Bazı uygulamalar bazı özellikleri sebebiyle çok fazla güç tüketebilir. Fakat kullanıcılar bu uygulamaları kullandıklarında, telefonlarının piline çok fazla yüklendiklerinin farkına varmazlar.

Bir kullanıcı birkaç dakikadır, telefonunda yalnızca bir uygulama kullanıyor olabilir ancak bu uygulama eğer çok fazla pil tüketecek şekilde tasarlanmışsa telefonun pili hızlı tükenebilir.

4. Pil Kalitesi

Tüm telefon pilleri aynı kalitede üretilmez. Bazı akıllı telefonlar, pilin genel dayanıklılığını etkileyebilecek standart altı pil bileşenleri kullanılarak üretilir. Örneğin yeni bir pil satın alırsanız ve pil çabuk biterse, muhtemelen ucuz ve taklit bir ürün almışsınızdır.

Ayrıca bir pilin kullanıp kullanılmadığına bakılmaksızın zaman içinde kaçınılmaz olarak şarjının azalacağını unutmamak önemlidir. Örneğin bir akıllı telefonun pilini %100’e kadar şarj ederseniz ve telefonu kapatırsanız birkaç ay sonra tekrar çıkardığınızda şarjının bir kısmını yine de kaybettiğini göreceksiniz.

Yani koşullar ne olursa olsun pilin azalması ve nihayetinde bitmesi onun kaderidir dileyebiliriz.

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