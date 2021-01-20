Ülkemizdeki internet geçmişinin önemli isimlerinden Erdem Erkul, yeni teknoloji şirketi Cerebrum Tech'i duyurdu. Ankara ve İstanbul ile Seul, Londra ve San Francisco'da da ofis açan şirket, 7 teknoloji dalı üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve hayatımızın giderek daha dijital hale gelmesi, ülkemizdeki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da internet ve teknoloji dalları üzerine hizmet verecek şirketlerin sayısı iyiyden iyiye artıyor. Bunların en yenisi ise "Cerebrum Tech" ismiyle duyuruldu. Türkiye'deki internetin gelişmesinde önemli roller üstlenen Erdem Erkul tarafından kurulan oluşum, bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Cerebrum Tech, yedi farklı teknoloji alanında hizmet verecek olan bir şirket. Bu alanlar; robotik, veri analitiği, yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış ve sanal gerçeklik sistemleri ile blok zinciri teknolojileri olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketle özellikle de gençlerin önünün açılacağını söyleyen Erdem Erkul, şirket sloganının "Türkiye'den çıkıp dünya devi olmaya aday oluşum" olduğunu belirtiyor.

"Gençlere ilham olmak, önlerini açmak istiyoruz"

Erdem Erkul, Cerebrum Tech'in neler yapacağına da değindi. Bu bağlamda gençler için ayrı bir parantez açan Erkul, Türkiye'deki genç nüfus oranının Avrupa'daki en yüksek seviyede olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda gençlere de destek olunacağını ifade eden kurucu, gerek eğitimler gerekse girişimcilik açısından gençlerin yanında olunacağını belirtiyor. Erkul'a göre genç nüfusun internette aktif olması ve bu konudaki merakı, en doğru şekilde yönlendirilmeli.

Bu arada, Cerebrum Tech'in Türkiye merkezli bir şirket olması, şirketin Türkiye'de hizmet vereceği olarak yorumlanmamalı. Zira şirket, bugün İstanbul ve Ankara'da bulunan ofisleriyle birlikte Seul, San Francisco ve Londra'da da hizmet verecek ofislerini açtı. Aynı anda birden fazla ülkede hizmete girebilmek bile, Cerebrum Tech'in ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi niteliğinde.