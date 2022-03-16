Çernobil İçin Korkutan Tahmin: 2. Fukuşima Kapıya Dayandı

Saldırılar sonucunda Rus ordusunun kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Enerji Santrali ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Ukraynalı yetkili, bölgede çok ciddi enerji krizi olduğunu ve Çernobil'in radyasyon sızıntısı yapabileceğini söyledi. Böyle bir şey olursa, 2011'deki Fukuşima I Nükleer Santrali kazası tekrarlanacak.

2 haftayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus ordusu tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin yakınındaki yerleşim birimlerinden bir tanesi olan Slavutych'da Belediye Başkanı olarak görev yapan Yuri Fomichev, endişe verici bir açıklama yaptı. Fomichev'in açıklamasına göre yeni bir Fukuşima I Nükleer Santrali kazasının kapıda olduğunu söyledi. Peki bu ne demek?

Yuri Fomichev'in açıklamasına göre Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ndeki 100 çalışan, pek de iyi durumda değil. Rus ordusu tarafından esir alınan insanların artık akıl sağlığını bile kaybetmiş olabileceklerini söyleyen Fomichev, bununla birlikte bölgenin çok büyük bir çevre sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Eğer bölgedeki sorunlar devam ederse Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşanabilir.

"Çernobil'in güvenlik sistemleri durabilir"

"Bölgede gıda ve akaryakıt krizi yaşanıyor. Bununla birlikte acil durum jeneratörleri de duracak ve Çernobil’in güvenlik sistemleri de durabilir. Nükleer santralden çıkan nükleer atıklar düzenli olarak soğutulmalıdır yoksa radyasyon sızıntısı meydana gelir. Eğer bizi destekleyen bütün sistemler durursa, eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır." diyen Belediye Başkanı Yuri Fomichev, durumun ne kadar ciddi olduğunu bu şekilde açıklamış oldu.

Hatırlayanlarınız olacaktır; 2011 yılında Japonya'da bir deprem olmuş ve bu depremin beraberinde bir tsunami gerçekleşmişti. Bu tsunami, Japonya'nın Okama isimli kasabasında bulunan nükleer enerji santraline zarar vermiş, radyasyon sızıntısı küçük miktarlarda da olsa Avrupa'ya kadar ulaşmıştı. Fukuşima I Nükleer Santrali kazası, Çernobil'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer kazası olarak tarihe geçmişti. Dileriz bu savaş saçmalığı bir an önce son bulur ve dünya, Yuri Fomichev'in anlattığı gibi bir olaya ev sahipliği yapmaz.