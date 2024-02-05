ChatGPT, çıktığı ilk günden beri oldukça revaçta olan bir yapay zekâ aracı. Ancak bu araç, bazen "Keşke bu özellik de olsaydı." dedirtebiliyor. İmdadınıza yetişen ChatGPT uzantıları, eminiz ki kullanırken işinize çok yarayacak. Restoran rezervasyonundan tutun slayt oluşturmaya kadar pek çok etkili ChatGPT pluginleri listesini sizler için hazırladık. Üstelik ne tarzda işlevleri olduğunu da detaylıca anlattık!

ChatGPT, yapay zekâ alanında bir dönüm noktası oluşturarak günlük yaşamımızı ve iş süreçlerimizi basitleştiren, zenginleştiren ve daha verimli hâle getiren araç oldu. Ancak ChatGPT'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve onu bir üst düzeye taşımak için bu teknolojiyi destekleyen ve genişleten çeşitli ChatGPT uzantıları ve ChatGPT pluginleri kullanmak potansiyel açıdan önemli.

Her geçen gün yapay zekânın nasıl çalıştığını daha iyi anladıkça sunduğu imkânlar da bizleri daha çok şaşırtıyor. İşte bu noktada ChatGPT uzantıları ve ChatGPT pluginleri devreye giriyor. Hazırsanız uzantılar ile eşsiz dünyanın kapılarını aralamaya ve yapay zekâ aracının tam potansiyelini nasıl kullanabileceğinizi keşfetmeye başlayalım.

En kullanışlı ChatGPT uzantıları ve pluginleri:

WebPilot

Smart Slides

Wolfram

Zapier

Ask Your PDF

Link Reader

VoxScript

DALL-E

Speak

OpenTable

WebPilot

WebPilot, web sayfalarıyla sorunsuz etkileşimleri kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir açık kaynak eklentisi. Eklenti, kullanıcıların çevrim içi içerikle doğal ve sezgisel konuşmalar yapmasına olanak tanıyor. WebPilot aracılığıyla kullanıcılar bir URL girebilir ve yeniden yazma, tercüme etme gibi işlerini kolaylıkla halledebilir.

Tarama eklentisi, internet arama motorlarına erişim sağlarken WebPilot hem tekli hem de çoklu web sayfalarıyla etkileşim sağlayarak bunu bir adım öteye taşıma imkânı sunuyor. Kullanıcılar belirli konuları inceleyebilir, araştırma sonuçlarını arayabilir veya yeni konular hakkında interaktif öğrenme yolculuğuna çıkabilir.

WebPilot'u kullanmanın avantajları arasında web sayfalarıyla etkileşim kurmak, değerli bilgileri ayıklamak, yeniden yazmak veya çevirmek gibi içerik dönüşümleri gerçekleştirmek var. Yani anlayacağınız, bu uzantıda yok yok.

Smart Slides

Bir Power Point sunumu oluşturmanız gerekiyorsa ve nereden başlayacağınızdan emin değilseniz; Smart Slides, ChatGPT eklentileri açısından en iyi seçenek olarak görülüyor. Birkaç basit ipucu ve biraz bilgi ile eklentiyi sunumunuz üzerinde çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanımı da oldukça kolay, akademik veya kendi kişisel işlerinizde şipşak her şeyi halledebilirsiniz. Her türlü farklı ortam için görsel olarak çekici slayt gösterileri yapmak üzere tasarlanan eklenti, mevcut materyallerinize dayalı bir sunum oluşturabilmenize olanak sağlıyor.

Ne kadar bilgi verdiğinize bağlı olarak eklentinin sonuç üretmesi biraz zaman alabilir. Ancak sıfırdan bir slayt gösterisi oluşturmanın ne kadar süreceğini düşünürsek büyük bir zaman tasarrufu sağlayacağı kesin.

Wolfram

Wolfram eklentisi, kendi platformları aracılığıyla zengin bilgi, hesaplama ve görselleştirmeye erişim sağlayarak ChatGPT'nin yeteneklerini geliştirebilen etkili ChatGPT pluginleri arasında yerini alıyor.

Bu eklentiyi yükledikten sonra ChatGPT'yi; bilim, teknoloji, tarih ve kültür dahil olmak üzere her türlü konuyu kapsayan Wolfram Bilgi Bankası'nın geniş kaynaklarından yararlanmak için kullanabilirsiniz.

Wolfram eklentisinin en öne çıkan özelliklerinden biri hassas matematiksel hesaplamaları. Bu özellik, karmaşık soruları yanıtlama veya matematiksel formülleri çözme söz konusu olduğunda ChatGPT için vazgeçilmez bir eklenti hâline geliyor.

Zapier

Zapier ChatGPT uzantısı ile Google E-Tablolar, Gmail veya Slack gibi binlerce uygulamaya kolayca bağlanabilir ve görevleri doğrudan ChatGPT içinde gerçekleştirebilirsiniz. ChatGPT'den sizin adınıza başka bir uygulamada bir görevi yürütmesini bile isteyebilirsiniz.

Zapier ile kullanabileceğiniz çok sayıda entegrasyon var, bu da 5.000'den fazla uygulamada 50.000'den fazla eylemi gerçekleştirmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Görevlerinizi otomatikleştirmek için 2 veya daha fazla uygulamayı bağlayabilirsiniz.

Ask Your PDF

PDF'lerden bilgi almak, özellikle de kopyalayıp yapıştırmakla uğraşmak kadar yoran bir şey yok. Ask Your PDF plugini ile bu süreci oldukça kolay bir hâle getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken PDF'nizi yüklemek, sağladığı belge kimliğini ChatGPT sorgunuza yapıştırmak ve gerisini eklentiye bırakmak.

Belgenizi yüklemek için ayrı bir süreçten geçmek biraz sinir bozucu olsa da PDF'yi tararken kazanacağınız zaman için buna değer. Özellikle öğrencilerin vazgeçilmez eklentisi olacağına inandığımız bu araç, bize göre en kullanışlı ChatGPT pluginleri arasında yer alıyor.

Link Reader

Farklı kaynaklardan gelen bilgileri özetlemenize yardımcı olabilecek bir başka ChatGPT uzantısı da Link Reader uzantısı. Bu plugin; web sayfaları, PDF'ler, PowerPoint slaytları, resimler, Word belgeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dijital kaynaklardan gelen bilgileri anlayabiliyor ve birleştirebiliyor. Esnek ve çok çeşitli bir uzantı arıyorsanız tam size göre.

Link Reader komutları ile makaleleri hızlıca özetleyebilir ve web sitelerinden bilgi ayıklayabilirsiniz. Ayrıca belirli konularla ilgili son haberleri de kontrol edip onaylayabiliyor.

VoxScript

YouTube kabul edelim ki oldukça zengin bir platform ancak bilgileri video formatında anlamak herkes için uygun değil. Platformdaki birçok video artık transkriptlere sahip olsa da bazen bilgileri kaçırabiliyoruz. İşte bu noktada VoxScript eklentisi imdadımıza yetişiyor. Transkripti olan videolardan transkripti çekerek yararlı bilgilerin özetini çıkarıyor.

Video içeriğinin yazılı bir formatına sahip olmak istiyorsanız, VoxScript ChatGPT uzantısı inanılmaz derecede kullanışlı olabilir. Açıkçası bendeniz editörünüz olarak favori eklentim diyebilirim, özellikle işiniz bizler gibi yazı yazmak veya içerik hazırlamaksa işe yarayacağından %100 eminiz.

DALL-E

Görsel, yapay zekâ aracı DALL-E ile oluşturulmuştur.

Bu muhteşem eklentiyi duymayan kaldı mı? Özellikle son dönemlerde revaçta olan yapay zekâ görsel oluşturma araçları, girdiğiniz metin komutlarınıza bağlı olarak istediğiniz görseli saniyeler içerisinde size inanılmaz yaratıcı bir şekilde sunabiliyor. DALL-E plugini de bu araçlardan en bilineni.

Üstelik DALL-E'ye renk paleti, boyut, tema verip istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Örneğin YouTube kanalınız için bir banner yaptırmak istediniz ancak grafikere verecek paranız yok, bu durumda endişelenmeyin çünkü aklınızdaki yaratıcı fikri uygun bir şekilde metine dönüştürürseniz DALL-E bunun üstesinden katbekat gelecektir.

Speak

Dil öğrenen biriyseniz ChatGPT zaten basit çevirilerde yardımcı olabilir ancak daha ayrıntılı bir çevirinin yanı sıra ekstra bağlam, alternatif ifadeler ve seçtiğiniz dilde konuşma konusuna gelirse ChatGPT bunu yapamaz. Tabii eğer Speak eklentisini indirmediyseniz.

İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Japonca gibi dilleri destekleyen eklenti ile konuşma pratiği de yapabilirsiniz ayrıca bu sırada yardım ve ipuçları isteyebilirsiniz. Pratik yapmak isteyenlere ilaç gibi gelecek olan ChatGPT uzantısı, oldukça yararlı bir araç.

OpenTable

Kullandığımız en iyi ChatGPT eklentilerinden biri hareket hâlindeyken hızlı ve sorunsuz restoran rezervasyonları sunan OpenTable. Eklenti, kullanıcıların zamanlarını mümkün olan en az çabayla rezerve etmelerini sağlamaya dayanmakta. ChatGPT'ye yalnızca tarih, saat, konum ve kişi sayısı gibi tüm temel gereksinimleri sağlamanız yeterli.

Eklenti daha sonra bu bilgileri alıyor ve otomatik olarak belirli restoranları buluyor. Eklenti tarafından sağlanan bağlantılar, önceden doldurulmuş rezervasyon ayrıntılarına bile götürüyor. Eğer sevgiliniz/eşiniz/arkadaşınız veya ailenizle restoran seçmekte zorlanıyorsanız ve tarih bulmakta sıkıntı yaşıyorsanız eminiz ki işinize çok yarayacak. Hazır 14 Şubat yaklaşıyorken göz atmakta fayda var. :)

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