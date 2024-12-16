4 yaşında ağrılarla yaşamaya başlayan ve 3 yıl boyunca bu ağrılardan 17 farklı doktora gitse bile kurtulamayan Alex’in imdadına ChatGPT koştu ve hayatını kurtardı. Yapay zekânın hayatımızın nasıl da önemli bir parçası hâline geldiğinin çarpıcı bir örneğini anlatacağız.

Alex, sağlıklı ve neşeli bir çocukken birdenbire gizemli bir hastalığın pençesine düştü. Enerjisi tükenmişti, ağrıları vardı, büyümesi gerilemişti.

3 yıl boyunca 17 farklı doktora başvuran aile, hiçbir sonuç alamamıştı ve Alex’e teşhis konulamamıştı. Ta ki annesi ChatGPT’ye üye olana kadar.

Her şey COVID-19 sırasında başladı.

O dönemde 4 yaşında olan Alex, çeşitli ağrılar yaşamaya başladı. Bir şeyler çiğnediğinde başlayan bu ağrı için öncelikle diş doktoruna gittiler. Diş gıcırdatmasından dolayı da hava yolu tıkanıklığı düşünüldü, bunun için de tedavi sürecinden geçti ama Alex’in ağrıları tam olarak geçmiyordu.

Bir süre sonra Alex’in boyunun uzamadığını fark ettiler. Doktorlar salgından dolayı etkilenmiş olabileceğini söylediler. 2021’deki kontrolünde birazcık büyüdüğünü dile getirdiler ancak bu sefer de sağ ve sol ayağında dengesizlik vardı, sol ayağını sürükleyerek yürüyordu.

Fizik tedavi üzerine bir de migren ağrıları başladı. Bu sefer doktorlar arasına nörolog da eklendi. Dahiliye, çocuk doktoru derken aile, Alex’i toplamda 17 doktora götürmüştü.

Ve artık annesi çareyi yapay zekâda aradı.

ChatGPT’ye üye oldu ve Alex’in yaklaşık 3 yıl boyunca yapılan tüm tahlillerini, MR raporlarını ChatGPT’ye aktardı. Chat, Alex’in hastalığı için “gergin omurilik sendromu” teşhisi koymuştu.

Annesi hemen ardından bir beyin cerrahına gitti ve evet, yapay zekâ haklı çıkmıştı. Bu rahatsızlıkta omurilikteki doku, omuriliğin hareketini sınırlıyor ve anormal şekilde gerilmesine neden olan bağlar oluşturuyordu.

Omuriliğin tam olarak gelişmediği veya belirli bir kısmının açığa çıktığı bir doğum kusuru olarak bilinse de Alex’te durum biraz farklıydı.

Normalde çocukların sırtında bu durum görünür olurken Alex’in sadece kalçasının üstünde doğum lekesine benzer bir şey vardı ve o zamana kadar hiçbir doktor bunu fark etmemişti. Ayrıca göbek deliği de çarpıktı.

Alex, ameliyat oldu ve iyileşmeye devam ediyor.

Teşhisten birkaç hafta sonra Alex hemen ameliyat oldu ve artık iyileşme yoluna girdi. Neşesinden bir şey kaybetmeden arkadaşlarıyla oynamaya devam ediyor.

Buz pateni yüzünden sırtını ve dizini incitip hokeyi, sakatlandığı için beyzbolu bırakmak zorunda kalsa da o küçük bedeniyle hayata uyum sağlamaya devam ediyor ve çocukluğunu artık hastalığını bilerek, tedavi olarak devam ettiriyor.

Yapay zekânın gücünü bir kere daha görüyoruz.

Konu yapay zekâ olunca birtakım tartışmalar beraberinde gelse bile artık onun yapabildikleri görmezden gelinecek gibi değil. Yapay zekâ araçları doğru ellerde kullanıldığında ne kadar büyük farklar yaratılacağı bir kere daha kanıtlanmış oldu.

Ailesinin ve Alex’in hikâyesi hem bilimsel hem de insani bir başarı örneği olarak zihinlerde yer edinirken belki de çıkarmamız gereken derslerden biri de yeni teknolojilere açık olmanın ve alternatif yöntemleri denemenin bazen hayat kurtarıcı olabileceği.

Ve bugün, Alex tekrar gülümseyebiliyorsa, bu hikâye buna değerdi.

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