OpenAI, GPT-4o mini'yi kullanan gelişmiş sesli modunu ücretsiz kullanıcılarına da sunmaya başladığını duyurdu.

OpenAI, bir süredir ChatGPT’de “Gelişmiş Sesli Mod” ismi verilen bir özellik sunuyordu. Bu mod, ChatGPT’yle sesli bir şekidle sohbet etmenizi sağlarken yapay zekâya tıpkı gerçek bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi bir hava katıyordu. Gelişmiş sesli modun şimdiye kadar ücretli abonelere sunulduğunu görmüştük. Ayrıca ücretsiz aboneler tarafından da ön izleme olarak da denenebiliyordu.

Ancak OpenAI’ın daha gelişmiş modellerinden güç alan sesli moda bedavaya erişmek mümkün değildi. Şirket, bugün yaptığı bir paylaşımla bunun nihayet değişeceğini duyurdu. Daha iyi modellerden güç alan sesli mod, artık herkes tarafından kullanılabilecek.

GPT-4o mini’yi kullanan sesli mod, ücretsiz kullanıcılara açıldı

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre GPT-4o mini modelini kullanan gelişmiş sesli mod, bugün itibarıyla tüm ücretsiz kullanıcılara açıldı. Şimdiye kadar ücretsiz kullanıcılar sadece önceki GPT-4o modelinin sesli moduna çok az deneme süresiyle erişebiliyordu. Artık daha gelişmiş, verimli ve ucuz bir model olan GPT-4o mini’yi de sesli olarak deneyimleyebilecek, onunla doğal sohbetler gerçekleştirebilecekler.

Kullanmak oldukça basit. Uygulamada ChatGPT’yle bir sohbeti açıp sağ alt taraftaki ses ikonuna basmanız yeterli olacak. Bunun ardından gelişmiş sesli modu kullanabileceksiniz.

Tabii ki diğer özellikler de olduğu gibi GPT-4o mini’li sesli modda da sınırlamalar var. Ücretsiz kullanıcılar, günlük belli oranda bu moda erişebilecek. Tam bir sayı paylaşılmadı ancak kullanıcıların 3 dakika civarı kullanımı kaldığında uyarılacağı belirtilmiş. Sınırı aştığınızda eski sesli moda dönmek zorunda kalacaksınız.