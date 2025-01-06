OpenAI CEO'su Sam Altman yakın zamanda çıkan aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro aboneliğinin onlara para kaybettirdiğini açıkladı. Nedeni ise çok ilgi görmesi.

OpenAI, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlikle ChatGPT’ye yepyeni bir abonelik getirdiğini duyurmuştu. Pro ismini alan bu abonelik, Plus’tan 10 kat daha pahalı olarak aylık 200 dolardan (7.072 TL) çıkış yapmıştı. ChatGPT Pro, abonelerine akıl yürütebilen yapay zekâ modeli o1’in gelişmiş versiyonu o1 Pro’ya erişim imkânı sunuyordu. Ayrıca diğer tüm araçlarındaki sınırlamaları da kaldırıyordu. Buna video oluşturan Sora da dahildi.

ChatGPT Pro’nun bu kadar pahalıya satılması üzerindeki tartışmalar devam ederken CEO Sam Altman’dan ilginç bir açıklama geldi. Yönetici, X’ten yaptığı paylaşımda ChatGPT Pro’nun onlara zarar ettirdiğini ifade etti.

İnsanlar, ChatGPT Pro’yu beklenenden fazla kullanıyor

Altman’a göre OpenAI, ChatGPT Pro aboneliğinin beklenenden çok daha fazla kullanılması nedeniyle para kaybetmeye başladı. Altman, fiyatı kendisinin belirlediğini ve bu şekilde biraz para kazanabileceklerini düşündüğünü ifade ederken bunun olmadığını aktardı.

“Çok kullanılıyorsa neden zarar ettiriyor?” diye soruyor olabilirsiniz. Bunun nedeni OpenAI’ın ChatGPT’yi çalıştırmak için çok fazla para harcaması. Öyle ki ofis masraflarından yapay zekâ eğitim altyapısı masraflarına kadar birçok gideri var. Hatta bir ara, şirketin ChatGPT için günde 700 bin dolar harcadığı bile bildirilmişti. Yani üst düzey modellere erişim sunan Pro aboneliğindeki kullanıcı artışı, şirketin masraflarını da artırıyor.

OpenAI’ın hâlâ kârda bir şirket olmadığını da belirtmek gerek. Kuruluşundan bu yana 20 milyar dolardan fazla toplamayı başarsa da hâlâ artıya geçebilmiş durumda değil. Tahminler, geçen yıl 3,7 milyar dolara karşılık 5 milyar dolar zarar ettiği yönünde.