OpenAI, geçtiğimiz yıl duyurduğu bir aracı tamamen gündemden çıkarmış gibi görünüyor. Bu araç, eser sahiplerinin eserlerini OpenAI'ın eğitim verilerinden hariç tutmalarını sağlayacaktı.

Yapay zekâ sektörünün bir numarası olarak görülen OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, geçtiğimiz yıl duyurduğu ve 2025 yılına kadar yayımlayacağını söylediği önemli bir araç, 2025 yılına girmiş olmamıza rağmen yayımlanmadı. Üstelik kaynaklar, OpenAI'ın bu özelliği çoktan unutmuş olduğunu söylüyorlar.

OpenAI'ın "Media Manager" isimli özelliği, Mayıs 2024'te duyurulmuştu. Telif haklarına odaklanan bu özellik, eser sahiplerinin eserlerini OpenAI'ın eğitim verilerine dahil edip etmeyeceklerini belirlemelerini sağlayacaktı. Bu yüzden çok ama çok önemliydi. Ancak OpenAI, o dönemler bu özelliği önemserken artık umurunda bile değil gibi görünüyor.

"Madia Manager için çalışan kimse yoktu"

TechCrunch'a konuşan eski bir OpenAI çalışanı, şirketin bu özelliği hiçbir zaman önemsemediğini iddia etti. Hatta eski çalışana göre bu özellik üzerinde çalışan kimse yoktu. En azından kendisi, bununla ilgili olarak kimseyi hatırlamıyordu. Yine eski bir çalışan olan başka bir kaynak ise Media Manager için uzun zamandır hiçbir gelişme olmadığını söyledi. Tüm bunlara ek olarak; bu özelliğin başındaki isim olan Fred von Lohmann, yarı zamanlı danışman hâline getirildi.

Teknoloji dünyasında gecikmeler yaşanması olağan bir durumdur. Ancak OpenAI'ın son bir yılına baktığımızda bunun altında farklı şeyler olabileceğini düşünmeden edemiyoruz. Neticede 1 yıl önce kâr amacı gütmeyen bir firma olan OpenAI, sonradan kâr amacı gütmeye karar verdi. Tabii daha iyi yapay zekânın yolu, daha fazla eğitim verisinden geçiyordu. Şirket, daha fazla veriye kolayca ulaşabilmek için bu etkili araçtan vazgeçmiş olabilir mi?