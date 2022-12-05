Yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'nin her bir sohbetle oluşturduğu maliyet açıklandı. Botla yaptığınız her bir sohbet, OpenAI'a ortalama 1-9 cente mâl oluyor.

Geçtiğimiz günlerde herkesin kullanımına açılan yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, yapabildikleriyle herkesi şok etmeyi başardı. Bir uygulamanın nasıl yapılabileceğini kaynak kodlarıyla anlatan, sıfırdan hikâyeler anlatabilen yapay zekâ, OpenAI’a da oldukça pahalıya patlıyor.

Yapay zekânın geliştiricisi OpenAI’ın kurucusu Sam Altman, sohbet botuyla yaptığınız her bir sohbetin ortalama masrafını açıkladı. Altman, Elon Musk’ın masraf sorusunu şu şekilde cevapladı:

Her bir sohbet, ortalama 1-9 sent'e (0,01-0,09 dolar / 19 kuruş-1,68 TL) patlıyor:

“Sohbet başına ortalama maliyet nedir?”

“Ortalama (maliyet) muhtemelen sohbet başına tek haneli sent. Netleştirmeyi ve nasıl optimize edebileceğimiz üzerine çalışıyoruz.”

Peki, yapay zekâ ile sohbetimiz neden bir maliyet oluşturuyor?

OpenAI’ın ChatGPT botu, sorduğunuz her soruda devasa bir veri tabanında binlerce sorgu yapıyor, verdiğiniz cevaplara göre de bu veri tabanına devamlı olarak yeni veriler ekliyor. Dolayısıyla bu işlemler en temelde bir sunucu maliyeti oluşturuyor. Tabii bunların üzerinde farklı sistemler ve modeller için ayrı ücret ödeniyor olabilir.

OpenAI, sadece birkaç günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı:

“ChatGPT çarşamba günü kullanıma sunuldu. bugün 1 milyon kullanıcıyı geçti!”