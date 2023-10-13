Çikolata raflarında görmeye alışık olduğumuz Milka’nın, Almanya’da kare çikolata üretmesi yasak desek, ne dersiniz? Üstelik bu sadece Milka için de geçerli değil. Yalnızca bir marka dışındaki hiçbir marka, Almanya’da kare çikolata üretemiyor! Peki bu marka hangisi ve böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?

Bir tarafta İsviçre devi Milka, diğer tarafta Alman devi başka bir marka… 13 sene önce kılıçlar çekildi ve 10 yıl sürecek "kare çikolata savaşları" başladı. Alman Federal Adalet Divanına kadar uzanan bu süreç boyunca birbirinden farklı kararlar verildi ancak çekişmenin sonunda kazanan bir isim oldu.

Bu ilginç savaşın taraflarına, kare şeklinde çikolatanın geçmişine, davanın sürecine ve son kararla birlikte meydana gelenlere birlikte bakalım.

“Cebe kırılmadan sığabilecek uzunlukta ve normal ağırlıkta bir çikolata üretmek istiyorum.”

Köklü Alman çikolata markası Ritter Sport, başka çikolata markalarının aksine dikdörtgen yerine kare çikolatalar üretmesiyle diğerlerinden ayrışıyordu. Hatta bu ayrışma öyle bir noktadaydı ki kare şeklindeki çikolataların 1993 senesinde patentini aldılar.

1932 yılında Ritter Sport şirketinin sahibi olan Clara Ritte, cebimize kırılmadan sığabilecek uzunlukta ve normal ağırlıkta bir çikolata üretmek isteyince ortaya Ritter Sport formundaki çikolatalar çıktı. 1970’lerdeki sloganları ise “Kare, pratik, güzel.” anlamına gelen “Quadratisch, praktisch, gut." oldu.

Milka, 2010 senesinde kare çikolata üreterek Ritter Sport ile davalık oldu.

Bir diğer köklü çikolata markası Milka, 2016 yılında patente itiraz etti ve Ritter Sport ile yıllar boyu devam edecek savaş başladı. Mahkeme, İsviçreli çikolata devi Milka’nın lehine karar verdi.

Ancak mahkeme burada son bulmadı, bir sonraki sene Ritter Sport karara itiraz etti ve dava, Ritter Sport’un haklı bulunmasıyla sonuçlandı. Süreç burada bitti mi sanıyorsunuz? Hayır! Milka, bu savaşı Alman Federal Adalet Divanına taşıdı.

Divan, 10 yıl süren çekişmeye son noktayı koydu.

2020 senesinde Alman Federal Adalet Divanı; kare çikolatanın, tüketiciler tarafından onun nereden geldiğine ve kalitesine dair bir gösterge olarak kabul edildiğini söyledi.

Böylece kare çikolata üretme patentinin Ritter Sport’ta olduğunu açıklayarak davayı Milka aleyhine sonlandırdı.

Şu anda Almanya raflarında, kare şekilli çikolata olarak sadece Ritter Sport’u görebiliriz. Başka ülkelerde ise böyle bir zorunluluk yok.

Bir ülkede alınan patentin geçerliliği yalnızca o ülkededir. Bir patentin, farklı ülkelerde de uygulanabilmesi için istenilen her ülkede ayrı ayrı patent başvuruları yapmak gerekir. Patent İş Birliği Anlaşması ya da Avrupa Patent Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalara taraf olan ülkeler ise birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapabilir.

Yani eğer Ritter Sport, başka ülkeler için de patent başvurusunda bulunup kare şeklinde çikolatanın patentini alsaydı market raflarında artık kare Ülker çikolata göremeyebilirdik!