Çin, Ay’da Ektiği Pamuk Tohumlarını Filizlendirmeyi Başardı

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre Chang’e-4 tarafından Ay’a götürülen pamuk tohumları filiz verdi.

İnsanlık olarak uzayı keşfetmeyi, başka gezegenler üzerinde koloniler kurmayı arzuluyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için de Dünya dışında da üretim yapabilmemiz, farklı gezegenlerde ve ortamlarda bitki yetiştirebilmemiz gerekiyor.

Bu konuda ilk adımı Çin attı. Çin’in Ay’a indirdiği Chang’e-4 adlı araçla götürülen pamuk tohumları filizlenmeyi başardı. Böylece ilk defa Ay yüzeyinde biyolojik bir madde büyümüş oldu. Chang’e-4 yolculuğu sırasında yanında pamuk ve patates ekili toprak, hardal familyasından bir bitki tohumu, maya ve meyve sineği yumurtaları da götürmüştü.

Kova benzeri küçük bir yapının içindeki bu tohumlar ve yumurtalar sayesinde küçük ancak kendi kendine hayatını devam ettirebilen bir biyolojik ortam oluşturulması planlanıyor. İsmini Çin Ay Tanrıçası Chang’e’den alan aracın içinde saklanan bu küçük biyolojik yaşam alanı, Çin’in ileride kurmak istediği Ay Üssü projesi için de önemli. Çin’in Ay yüzeyini keşfeden aracı Yutu-2 de (Zümrüt Tavşan, ismini Çin Mitolojisinde Chang’e (Heng’e)’nin eşlikçisinden alıyor) Von Karman Kraterini detaylı olarak incelediği deneyler yapıyor.

Projenin baş tasarımcısı Profesör Şie Gengşin, yer çekiminin düşük olduğu ortamda bitki yetiştirmek konusunda elde edilecek bilgilerin Ay üssü için önemli olacağını söylüyor. Profesöre göre pamuktan kıyafet, patatesten yemek ve kolza tohumundan da yakıt yapmak mümkün olacak.