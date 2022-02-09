Stratejist Abdullah Çiftçi, Çinli otomobil üreticisi Changli'nin kompakt elektrikli aracının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. İddiaya göre bu elektrikli aracın fiyatı yalnızca 37 bin TL olacak.

Elektrik motorlu araçların iyiden iyiye popüler olmaya başladığı şu günlerde tüketicilerin kompakt araçlara olan ilgisi de arttı. Örneğin Citroen Ami ve Renault Twizy E-Tech gibi araçlar, uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra yakıt tüketimi açısından da tasarruflu oldukları için tüketicinin ilgisini çekmeyi başarıyorlar. Gelen son bilgilerse Türkiye'ye uygun fiyatlı yeni bir elektrikli kompakt aracın geleceğini gösteriyor.

Stratejist Abdullah Çiftçi, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımında Çinli otomotiv üreticisi Changli'den bahseden Çiftçi, şirketin çok uygun fiyatlı kompakt elektriklisinin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Abdullah Çiftçi'nin iddiasına göre Türkiye'ye gelecek yeni elektrikli otomobilin fiyatı, 37 bin TL olacak. Ülkemizde 1 TB hafızaya sahip bir iPhone 13 Pro Max'in dahi 30 bin TL'nin üzerinde fiyata sahip olduğunu düşünürsek Changli'nin kompakt elektrikli otomobilleriyle Türkiye'de ilgi görebileceğini tahmin etmek zor değil.

Türkiye'ye geleceği söylenen elektrikli araba şöyle görünüyor

Açık konuşmak gerekirse bu aracın tam anlamıyla bir otomobil olduğunu söyleyemeyiz. Zira araç iki kişilik. Maksimum 40 km/sa hıza ulaşabilen otomobilin menzili ise 100 kilometreden daha düşük. Aracın tasarımı içinse zaten diyebileceğimiz bir şey yok.

Bu arada, Çinli otomobil üreticisinin çok sayıda elektrik motorlu kompakt araç ürettiğini belirtelim. Hatta bu kompakt otomobiller, Çinli e-ticaret devi Alibaba üzerinden satılıyor. Aslında bu bile Türkiye'ye geleceği söylenen otomobillerin neden ciddiye alınmaması gerektiğinin açık bir göstergesi...

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'den sert tepki: Ayıptır!

Otomotiv sektörüyle ilgili paylaştığı verilerle haberlerimize sık sık konu olan gazeteci Emre Özpeynirci de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Ekonominin durumu hakkında 2 satır konuşamayanların tek yaptığı şey otomobil trollüğü. “37 bin TL’ye otomobil” diye insanları kandırmayın, ayıptır." ifadelerini kullanan Özpeynirci, iddialara sert çıktı.