COVID-19 salgını nedeniyle ABD ile Çin arasındaki gerilim de daha fazla tırmanmış görünüyor. Çin’i salgının sorumlusu olarak gösteren ABD, Çin’e karşı bir suçlama daha yaptı. Yapılan suçlamaya göre Çinli hackerlar COVID-19’u araştıran merkezlerin verilerini hedef alıyor.

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi, hala pek çok kişinin ana gündemi konumunda. Son olarak ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs konusunda araştırmalar yapan kurumların Çinli hackerların saldırısına uğradığını belirtti.

COVID-19’a karşı aşı, tedavi ve çeşitli test çalışması yapan kuruluşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunan FBI, bu kurumların hayati verilerinin Çinli hacker grupları tarafından saldırıya uğrayabileceğini belirtti. ABD’li kurumların hayati verilerini korumaları için ekstra güvenlik önlemleri almalarını isteyen yetkililer, ortadaki potansiyel tehdidin küçümsenmemesi gerektiğini belirttiler.

FBI teknik detayları açıklayacak

FBI, Çin’den gelen hacker saldırılarında oluşacak zararı engellemek ve halkın farkındalığını artırmak için uyarı yapmasının yanında önümüzdeki günlerde ek teknik detayları da açıklayacağını duyurdu. Bu teknik detaylar, verilerin daha güvenli bir şekilde korunması adına önemli bir konu olarak belirtiliyor.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği de gerçekleştiği açıklanan hacker saldırılarına ilişkin, Çin’in sektörü hedef almasının COVID-19’a karşı gerçekleştirilen mücadeleyi riske atabileceğini söyledi. Yapılan açıklamada, “Bu duyuru, araştırma kuruluşları ve Amerikan halkı arasında farkındalığı artırmak ve potansiyel hedeflere kaynak oluşturmak ve rehberlik sağlamak için yapılmıştır.” denildi.

Koronavirüste son durum ne?

COVID-19’a yakalanan hasta sayısı ve ölüm sayıları hala artmaya devam ederken, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında açık ara farkla ABD geliyor. ABD, 1.389.935 vaka sayısı ve 84.059 ölümle dünyada en fazla vaka ve ölüm görülen ülke oldu. Dünya geneline baktığımızda ise şu anda koronavirüse yakalanan hasta sayısı 4.342.565 kişiye ulaşmış durumda. Ayrıca bu süreçte 296.690 kişi hayatını kaybederken 1.546.811 kişi ise iyileşti.