Çin'in Yeni Casus Hava Aracı İlk Kez Görüntüle

Çin’in şimdiye kadar herkesten sakladığı insansız casus uçağına dair ilk fotoğraf paylaşıldı.

Dünyanın önde gelen güçleri arasında yer alan Çin, savunma sanayiinde de ciddi yatırımlar yapıyor. Zaman zaman yeni icatlarını kendine saklamayı seçen ülke bu defa bir fotoğrafı basınla paylaştı.

Casus drone tek uçuşta 40 saate kadar havada kalabiliyor ve yaklaşık 10 bin feet irtifaya çıkabiliyor.Kanat genişliği 18 metre olan 400 kilo ağırlığındaki cihazın adı ise SKY HAWK.

Çin’in 21. yüzyıl hayalleri arasında hem askeri anlamda hem de uzay-havacılık alanında süper güç haline gelmek var. Bu amaçla yapılan çalışmaların ürünleri arasında GPS’e alternatif bir sistemin geliştirilmesi, yeni hayalet uçakların üretimi, “uçan kalaşnikof” lakaplı, bir AK-47 ile silahlandırılmış CH-7 drone’u, yeni radar sistemleri gibi araç gereçler yer alıyor.

Çin sadece askeri ekipman üretmekle kalmıyor, uzayda da güçlü olduğunu göstermek istiyor. Çinli devin bu amaçla yaptığı çalışmaların arasında en son olarak Ay’ın karanlık yüzüne araç indirmek vardı (Aslında uzak tarafı ama dilimizde karanlık yüzü diye kalmış nedense).Çin ayrıca Tiengong-1 uzay üssünün inşasına devam ediyor. Ülkenin hedefleri arasında insanlı görevler gerçekleştirmek de var.

Shenlong yani ‘Kutsal Ejder’ ismi bir Kung Fu filmindeki mistik bir karakter ismine benzese de aslında Çin’in bir diğer teknolojik harikasının adı. Bu aracın uzayda gizli görevler gerçekleştiren ABD’nin insansız uzay aracı X-37B’ye rakip olması bekleniyor. Bu uydu ayrıca silah taşıma kapasitesine de sahip olacak.