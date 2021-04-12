Welian isimli Çinli bir şirket, Boston Dynamics’in Spot robotuyla benzer yeteneklere sahip ancak çok daha ucuz olan ‘AlphaDog’ isimli robotunu tanıttı. Saatte 14 kilometre hıza ulaşabilen robot, şirketin açıklamasına göre gelecekte birçok yetenek daha kazanacak.

Robot teknolojisini bir uç noktaya taşıyan Boston Dynamics’in dört ayaklı sarı robotu Spot’u hatırlıyorsunuzdur. Çeşitli araçlarla donatılabilen bu robot, denge ve hız konusunda kendisini kanıtlamayı başardı. Öyle ki Spot, günümüzde koronavirüs salgınında sağlık görevlileri tarafından sahalarda ve bazı ordular tarafından eğitimlerde yardımcı bir rolde dahi kullanıldı.

Bugünse Boston Dynamics’in Spot’una fazlasıyla benzeyen Çinli bir şirketin robotu tanıtıldı. Welian isimli Çinli şirket, AlphaDog ismini verdiği robotu satışa da çıkardı. Üstelik Çinli robot, Spot’un 74.500 dolarlık (yaklaşık 600.000 TL) fiyat etiketinden çok daha ucuza satılıyor. Robotu almak isteyenler, 16 bin yuanlık (yaklaşık 20.000 TL) fiyatı ödeyerek robota sahip olabilirler.

Spot’la benzer yeteneklere sahip:

Muhtemelen Spot kadar yetenekli olmayan AlphaDog, yine de etkileyici kabiliyetlere sahip. Çeşitli sensörler ve yapay zekâdan yardım alan robotu daha çok bir köpeğin robotlaşmış hâli olarak düşünebilirsiniz. Şirket, gelecekte görme engelli kişilere rehberlik edebilmek, havlamak ve sesli komutları yerine getirmek gibi yetenekleri de edinecek.

Robot, saatte yaklaşık 14 kilometre sürate ulaşarak kendisini en hızlı robotlar arasına koyuyor. Ayrıca Boston Dynamics’in robotlarında olduğu gibi dışarıdan gelen tekme gibi müdahalelerde dengesini korumayı başarıyor. Bulunduğu yere ve sahip olduğu sürtünmeye göre de boyunu ve hızını ayarlayarak ortama adapte olabiliyor.

Welian’ın 5G teknolojisini de sunduğu robot, şirketin açıklamasına göre satılmaya başladığı ilk günden itibaren 1 ay içinde 1.800 sipariş aldı. Siparişi verenlerse çoğunlukla teknoloji meraklıları, bilgisayar geliştiricileri ve çocuklardan oluşuyor. Robotun gelecekte daha nasıl yeteneklere sahip olacağını da merakla bekliyoruz.