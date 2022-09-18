Çin, Mıknatıslı Otoyollar İnşa Ederek Trafiği Rahatlatmak İs

Çinli araştırmacılar, güçlü mıknatıslarla donatılmış bir yol testi gerçekleştirdi. Test esnasında 230 km hıza ulaşan otomobil, mıknatıslar sayesinde 35 mm kadar yükselerek daha da hız kazandı. Bilim insanları, bu yöntemin enerji kullanımını azaltacağına inanıyor.

Çoğumuz çocukluğumuzdan beri gökyüzünde uçan arabaları göreceğimize inanıyoruz. Son zamanlarda uçan arabalarla ilgili yapılan çalışmalar günden güne artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda geliştirilen AirCar isimli uçan araba Slovakya’da 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirmişti. Bu araç geçtiğimiz aylarda ise uçuşa elverişlilik sertifikası almıştı.

Teknoloji gelişirken uçan arabalar konusunda devletler de çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ülkemizde de bu Cezeri bu alanda ilk olarak tarihe geçmişti. Bu içeriğimizde bahsedeceğimiz şey bir uçan araba değil ancak Çin’de gerçekleştirilen bir test sonucunda, güçlü mıknatıslarla arabaların uçabileceği ortaya çıktı.

Çin, maglev otoyolu inşa etmek istiyor

Çinli bir gazeteci tarafından atılan bir tweet’te mıknatıslarla dolu bir yolda seyahat ederken hızlanan ve hızlandıkça havada süzülen bir arabanın videosu viral oldu. Çinli araştırmacılar, bir pistin 8 km’lik bölümünü güçlü mıknatıslarla donattı. Yapılan testlerde bir araba yerden 35 mm kadar yükseldi ve daha da hızlanarak saatte 230 km hıza ulaştı.

Bu testlerdeki temel amaç maglev trenlerden sonra manyetik levitasyon teknolojisiyle donatılmış bir otoyol inşa etmek. Yani Çin, tıpkı trenler gibi otomobillerin de mıknatıslarla dolu bir yolda hızlı bir şekilde, yüksek hızlarda seyahat edip trafik sıkışıklığı, güvenlik gibi sorunların ortadan kalkmasını amaçlıyor.

Bilim insanları, binek araçlar için manyetik kaldırma kuvveti kullanmanın yani güçlü mıknatıs kullanımının enerji kullanımını azalttığını belirlediklerini açıkladı. Aynı zamanda bu yöntem araçların menzilini de artırabilirken daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor.

Ekip lideri olan Deng Zigang, bir sonraki adımlarının ilk maglev otomobilinin geliştirilmesine odaklanmak olduğunu açıkladı. Bu testin, Çin’de maglev otomobillerin gelişimi için kritik bir önem taşıdığı düşünülüyor.