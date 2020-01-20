Doktorların Uçaktaki Yolcuları Salgına Karşı Taradığı Video

Çin’de ortaya çıkan gizemli Wuhan virüsü, küresel bir salgına dönüşebilir. Bu duruma engel olmak isteyen sağlık çalışanları, uçaklardaki yolcuları hastalığa karşı tarıyor. Karantina kıyafeti içindeki doktorların görüntüsü biraz korkutucu.

Çin’de ortaya çıkan Wuhan virüsü, bir anda bütün dünyanın dikkatini bölgeye toplamıştı. Hastalığın ülke içerisinde yayıldığı biliniyor. Sağlık çalışanları ise hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyorlar.

Virüsün ortaya çıktığı ilk bölge olan Wuhan olduğu içim Wuhan adı verilen virüs 2019-nCoV’un yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, uçaklarda bulunan yolcuları kontrol ediyorlar. Ortaya çıkan bir video da bu çalışmaları gösteriyor.

Uçaklarda hastalık taraması:

Gazeteci David Paulk tarafından Twitter’da paylaşılan video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda yer alan sağlık çalışanları, biyolojik tehlike ve karantina durumlarında giyilen kıyafetlerin yanı sıra yüzlerinde maskelerle kontrol yaparken görülüyor.

Beijing News, daha önce benzer bir içerik paylaşmıştı. O videoda 3 doktor, Wuhan’dan Macau’ya giden bir uçaktaki yolcuları kontrol ederken görülüyordu. Videoyu çeken Cheng soyadlı kadın, doktorların yolcuları yaklaşık 10 dakikalık bir süreçte kontrol ettiğini, bütün yolcular kontrol edilmeden uçağın kalkışına izin verilmediğini belirtmişti. Çinli yetkililer hastalığın yayılmasını engellemek için oldukça dikkatli davranıyor.

Wuhan virüsü nedir?

Wuhan virüsü, zatürre benzeri semptomlar gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında ateş, öksürük ve göğüs ağrısı yer alıyor. Hastalık hakkında daha fazla bir bilgi bulunmuyor. Hâliyle doktorlar da şimdilik tedavi yerine hastalığın kontrolüne odaklanıyor.

Hastalığın bir çeşit 'koronavirüs' olduğu açıklandı. Bu virüsler; burun, gırtlak veya sinüsleri etkiliyor. Hastalığın belirtileri, 2003 yılında Asya’nın büyük kısmında etkili olan SARS hastalığının belirtilerine benziyor.

Son paylaşılan verilere göre Wuhan’da şu ana kadar 3 kişi hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Şehirde yaşları 25 ile 89 arasında değişen 200’e yakın kişiye de hastalık teşhisi konulmuş durumda. Bu kişilerden 35’inin durumu ağır, 9 kişinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Sayı açıklanandan yüksek olabilir:

İngiliz bilim insanlarının açıklamasına göre hastaların gerçek sayısı 1.700’ü aşabilir. Gelen haberlere göre hastalık; Pekin, Shenzhen, Şangay gibi şehirlerde de görüldü. Ayrıca hastalığa Tayland, Japonya ve Güney Kore’de de rastlandığı belirtildi.

Salgın, Çin’in yılbaşı tatilinde milyonlarca Çinlinin memleketlerine dönmesi nedeniyle daha da çok yayılabilir. Bu nedenle de ülke çapındaki sağlık kurumları alarma geçmiş durumda. ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin Los Angeles, San Francisco ve New York şubeleri; Çin’den gelen yolcuların hastalıklara karşı inceleneceğini açıklamıştı.