  • Çinli Biyoteknoloji Firmasının Logosu, Oyuncuları Korkuttu

Çinli Biyoteknoloji Firmasının Resident Evil Oyuncularını Korkutan Logosu

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Çinli bir biyoteknoloji firmasının kendine seçtiği logo, korku oyunu severlerin gerilmesine neden oldu.

Korku oyunlarının bir kısmında, virüs üretmesiyle meşhur oldukça tehlikeli biyoteknoloji firmaları bulunur. Bu firmaların oldukça ikonik ve pop kültüründe kendine yer bulan logoları vardır.
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Gerçek bir biyoteknoloji firması kuruyorsanız, insanlara yaptığınız işin güvenli olduğunuzu göstermeniz gerekir. Çinli Shanghai Ruilan Bao Hu San Biotech Limited şirketi ise Resident Evil oyunundaki Umbrella adlı şirketin logosuna rahatsız edici derecede çok benzeyen bir logo seçti.

Kotaku’da yer alan görselde, renk seçimindeki farklılık dışında logoların aşırı derecede benzer oldukları net şekilde göze çarpıyor. Öte yandan bu logo, Umbrella logosundan ‘ağır şekilde esinlenilen’ ilk logo değil. Vietnamlı cilt bakım merkezi Ho Chi Minh, Resident Evil oyununda gördüğümüz logoyu hiç değiştirmeden kullanmıştı. Firma daha sonra logoyu kendilerinin tasarlamadığını, gelen geri bildirimlere göre inceleme yürüttüklerini söylemiş ve logolarında değişikliğe gitmişti.
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Çinli biyoteknoloji firmasından ise şimdilik bir açıklama gelmedi. Logoyu değiştirip değiştirmeyeceklerini ya da gizliden gizliye dünyayı yok edecek T virüsü üretmediklerini henüz bilmiyoruz. 

Kaynak : https://www.gamebyte.com/chinese-biotech-company-logo-looks-very-familiar-to-horror-gamers/
Etiketler: çin, umbrella
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