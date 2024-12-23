Ülkemize de gelmesi beklenen Baidu ve Geely destekli Çinli elektrikli araç üreticisi Ji Yue, maddi sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini küçültmeye gitti. Şirketin geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte Çinli otomobil devleri dünya çapında ismini duyurmaya başlamıştı. Artık ülkemizde de BYD gibi birçok büyük Çinli şirketi görüyorduk. Yenilerinin de gelmesi bekleniyordu. Bunlardan biri de Ji Yue’ydi.

Ancak Ji Yue hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Elektrikli araç üreten şirket, bazı operasyonlarını şimdilik durdurma kararı aldı.

Maddi zorluklar nedeniyle bazı operasyonlar durduruldu

Çinli şirket, 2021 yılında Baidu ve Geely gibi devlerden yatırım alarak elektrikli otomobil üretmek için kurulmuştu. O zamandan beri uygun fiyatlı otomobiller piyasaya sürüyordu. Örneğin 28 bin dolarlık 07 isimli 10 dakika şarjla 600 km menzil sunan çok dikkat çeken bir otomobili vardı.

Ancak bu süreçte şirket için işler pek iyi gitmedi. Toplamda 9 bin civarı satış yapabilen firmanın borçlarının kapanamayacak seviyelere gelmesi nedeniyle operasyonları askıya alma kararı aldı.

Şirket, şimdilik operasyonlarını tamamen durdurmak yerine kendisine katkı sağlamayan projeleri bırakacak ve daha verimli bir yaklaşım sergileyecek. Yükselen rekabette iddialı olmak için de yeniden yapılanmaya gidecek.

Ji Yue’nin Türkiye’ye de gelmesi bekleniyordu. Ancak operasyonları küçültme kararının ardından nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Ülkemize gelişinin gecikme ihtimali var. Ya da işler istediği gibi gitmez ise hiç gelmediğini bile görebiliriz.