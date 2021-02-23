Son yıllardaki spor ve kişiselleştirme odaklı tasarımları ile otomotiv dünyasın farklı bir soluk getiren Citroën'in, C5 Aircross modeline yakından bakıyoruz.

SUV modellerinin sayısını artıran başarılı Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni SUV modeli C5 Aircross’u tanıttı. Advanced Comfort’un elçisi olan Citroen C5 Aircross, SUV segmentindeki en şık ve en konforlu model olma iddiasında.

Yeni kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi ve markaya özgü Advanced Comfort koltuklarla donatılan Citroen C5 Aircross SUV, sahip olduğu daha birçok özellikle konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

Tasarım:

Dış tasarım:

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, görkemli tasarımı ile dinamik bir karakter ortaya koyuyor. Airbump gibi markaya özgü özelliklerle hareketlendirilen tasarımı ve iki renkli tavan barları ile SUV segmentine tamamen farklı bir soluk getiriyor.

Açılabilir panoramik cam tavan ve krom cam çerçevesi, yeni Citroen C5 Aircross SUV'un çekiciliğini oldukça artıyor. Geniş ve yüksek yapıda olan arka tasarım ise Citroen’e özgü 3D görünümlü arka farlar ve krom detaylı çift egzoz çıkışı ile donatılıyor.

Bunların yanı sıra yeni Citroen C5 Aircross SUV, son derece zengin bir kişiselleştirme yelpazesine sahip. Tam tamına 7 gövde rengi, 3 adet renk paketi ve siyah tavan opsiyonu ile kişiye özel kombinasyonlar oluşturulabiliyor. Beyaz, kırmızı ve gümüş rengi seçeneklerin yer aldığı renk paketi ile Airbump, tavan barları ve ön tampon renklendirilebiliyor.

İç tasarım:

C5 Aircross SUV, Wild Gri ambiyans ve Hype Kahve ambiyans olmak üzere iki farklı ambiyans ile karşımıza çıkıyor.

Wild Gri ambiyans, siyah deri görünümlü koltuklar ve koltuk sırtlarının üstünü tamamlayan turuncu şerit ile canlı ve dinamik bir görünüm elde ediliyor. Ön ve orta konsol gri renkle hareketlendiriliyor. Hype Kahve ambiyans ise kahverengi ve siyah deri efektlere sahip koltuk döşemelerini koltuk sırtlarının üstünü tamamlayan açık gri şerit tamamlıyor. Ön ve orta konsol kahverengi ile hareketlendirilirken, tamamının deri olduğu direksiyon simidi ise kahve/siyah ile renklendiriliyor.

Ayrıca Citroen, Advanced Comfort teknolojisine sahip koltukları ile birlikte iç ambiyansta kullanılan renkler, malzeme kalitesi ve detaylarıyla en ufak ayrıntıların bile titizlikle ele alındığını gösteriyor.

Güvenlik:

Aktif kör nokta uyarı sistemi:

Aktif kör nokta uyarı sistemi, kör noktanızda bir araç bulunuyorsa, yan aynanın köşesinde turuncu bir LED ile sizi uyarıyor. Sistemin algıladığı araca doğru yaklaşmaya devam ediyorsanız, sistem sizin konumunuzu otomatik olarak düzeltiyor.

Sürücü dikkat uyarı sistemi:

Sürücü dikkat uyarı sistemi, yol çizgilerine göre aracın yön değişikliklerini değerlendirerek sürücünün uyanık olup olmadığını analiz ediyor. Özellikle 65 km/s ve üzerindeki hızlarda son derece güvenli bir özellik olması dikkat çekiyor.

Çarpışma uyarı sistemi:

30 km/s ve üzerindeki hızlarda çalışan çarpışma uyarı sistemi, muhtemel bir çarpışma riski olduğunda sizi uyarıyor ve öndeki araç ile güvenli mesafenin korunmasını belirtiyor.

Geri görüş kamerası ile üst arka görünüm:

Geri vitese geçildiği anda dokunmatik ekranda aracın 180 derece arka görünümünü gösteriyor. Renkli çizgiler ile engellerin uzaklığını ekrana yansıtıyor.

Akıllı far asistanı:

Akıllı far asistanı, gece görüşlerini daha güvenli bir hale getiriyor. Karşıdan gelen araçları saptayarak uzun ve kısa far arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyor.

Genişletilmiş trafik işareti ve aktif hız levhası tanıma sistemi:

Araç kamerasını kullanan bu akıllı sistem, mevcut olan ya da değişen hız sınırları hakkında sizi belirli aralıklarla bilgilendiriyor. Bununla birlikte sistem Taşıt Giremez, Dur, Sollama Yasağı ve Sollama Serbest gibi işaretleri de tanıyor.

Park asistanı:

Park asistanı, paralel ya da dikey park için mükemmel bir sistem. Boş bir park alanını algılıyor, sonrasında güvenli bir şekilde park manevrası için otomatik olarak yönlendirme yapıyor. Sürücülerin yapması gereken tek şey ileri/geri vites değişikliği ile gaz/fren kontrolünü sağlamak.

Yokuş iniş destekli Grip Control:

Geliştirilmiş Grip Control Sistemi kar, kum ve çamur gibi her türlü yol yüzeyinde aracın ön tekerleklerinin tutuşunu optimize etmek üzere kullanılıyor.

Teknoloji:

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, kullanıcının dijital dünya ve otomobili arasında kesintisiz iletişimini sağlamak için en güncel teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Araç kullanıcısı 8 inç boyutunda dokunmatik ekran üzerinden multimedya sistemi, araç ayarları, telefon ve klima sistemlerine rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj sistemi, Mirror Screen özelliği ve Citroen markasına özel ConnectedCAM olmak üzere birçok fonksiyon daha bulunuyor.

Konfor:

Kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi:

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, yenilikçi Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon ile donatılıyor. Büyük tümsekleri ve küçük bile olsa yüzey bozukluklarını yumuşatan süspansiyon sistemi, Yeni Citroen C5 Aircross SUV'a adeta uçan halı etkisi kazandırıyor. Konfor konusunda iddialı olduğu kadar sürüş dinamiği ve yol tutuşu konusunda da oldukça başarılı.

Bağımsız 3 arka koltuk:

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, aynı genişlikte bağımsız 3 arka koltuğu ile hangi kısımda oturursanız oturun aynı konfor ve rahatlığı sağlıyor. Bunun yanı sıra koltuklardaki sırt eğimi ayarı ve kızaklar üzerine ileri geri hareket etme olanağı sayesinde oturma alanı konforlu bir hale dönüşüyor. Bagaj alanını genişletmek istediğinizde arka koltukları katlayıp tamamen düz bir zemin oluşturulabiliniyor.

Advanced Comfort koltuklar:

Yeni Citroen C5 Aircross SUV’un koltukları, sürüş esnasında benzersiz konfor sunuyor. Advanced Comfort teknolojisine sahip koltuklar, ister kısa yolculuklarda ister uzun soluklu yolculuklarda üstün konfor sağlıyor.

Sesten arındırılmış iç mekan:

Yeni Citroen C5 Aircross SUV’un en iyi özelliklerinden biri de sesten arındırılmış iç mekana sahip olması. Çift katmanlı yalıtıma sahip ön cam sayesinde yol ve rüzgar gürültüsünü en aza indiriyor. Böylece yolculara dış sesten arındırılmış bir kabin sunuluyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Live 1.2 PureTech Tam Otomatik:

Şehir içi (lt/100 km): 5,8

Şehir dışı (lt/100 km): 4,6

Ortalama (lt/100 km): 5,1

Feel Adventure 1.5 BlueHDi S&S EAT8 Tam Otomatik (130 HP):

Şehir içi (lt/100 km): 4,6

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8

Ortalama (lt/100 km): 4,1

Shine 1.5 BlueHDi S&S EAT8 Tam Otomatik (130 HP):

Şehir içi (lt/100 km): 4,6

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8

Ortalama (lt/100 km): 4,1

Shine BOLD 1.5 BlueHDi S&S EAT8 Tam Otomatik (130 HP):

Şehir içi (lt/100 km): 7,1

Şehir dışı (lt/100 km): 4,9

Ortalama (lt/100 km): 6,0

Shine 1.6 PureTech S&S EAT8 Tam Otomatik (180 HP):

Şehir içi (lt/100 km): 7,1

Şehir dışı (lt/100 km): 4,9

Ortalama (lt/100 km): 5,7

Shine BOLD 1.6 PureTech Tam Otomatik:

Şehir içi (lt/100 km): 4,6

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8

Ortalama (lt/100 km): 4,1

Yeni Citroën C5 Aircross SUV fiyat listesi: