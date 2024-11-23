Yeni Citroen C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen konseptin izinden giderek dikkat çekici tasarım özellikleriyle karşımıza çıkacak.

Citroen, yeni C5 Aircross modelinin tasarımını tanıttı. Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen konseptin izinden gidecek olan model, dikkat çekici özelliklere sahip.

Citroen, geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konseptle yeni C5 Aircross'un görünümüne dair ipuçları vermişti. STLA Medium platformunda yükselen yeni SUV, Hyundai Tucson ve Volkswagen Tiguan gibi popüler rakiplerle rekabet edecek.

Yeni C5 Aircross'un tasarımındaki dikkat çeken detaylar

Aynı platformu paylaşan Jeep Compass ve Alfa Romeo Tonale gibi modeller de dikkat çeken rakipler arasında yer alıyor.

Yeni C5 Aircross'un tasarımında, Paris'teki konseptin izleri belirgin şekilde görülüyor. İki katmanlı farlarla dikkat çeken ön kısımda keskin çizgiler ve agresif kıvrımlar kullanılmış. Alt ızgara kare hatlarla tasarlanmış ve büyük jantlar dikkat çekiyor. Arka tasarımda ise düz bir kuyruk ve geniş bir bagaj kapağı yer alıyor. Araç, 4.65 metre uzunluğunda olacak ve mevcut modelden 15 cm daha uzun olacak.

Aerodinamik avantajlar sağlayacak şekilde tasarlanan gövde, hibrit ve tam elektrikli seçeneklerle yüksek verimlilik sunmayı hedefliyor. Modelin yüksekliği ise mevcut C5 Aircross ile benzer kalacak.