Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Claude Yapay Zekâsı, Adobe, Blender ve Canva Gibi Yaratıcı Uygulamalara Geliyor

Anthropic, yapay zeka aracı Claude'u yaratıcı profesyonellerin kullandığı popüler uygulamalara taşıyor. Yeni bağlantılarla Claude; Adobe Creative Cloud, Blender, Canva’nın Affinity uygulaması, Autodesk Fusion, Ableton, Splice ve SketchUp gibi araçlarla birlikte çalışabilecek.

Beyazıt Kartal

Anthropic, Claude’u artık sadece soru sorup cevap aldığınız bir yapay zekâ olmaktan çıkarıyor. Şirketin yeni duyurusuyla birlikte Claude'un yapay zekâsı, yaratıcı profesyonellerin her gün kullandığı tasarım, 3D modelleme, video, müzik ve görsel üretim araçlarının içine daha doğrudan dâhil olacak.

Bu yeni dönemle birlikte Claude; Adobe Creative Cloud, Blender, Canva’nın Affinity uygulaması, Autodesk Fusion, Ableton, Splice, SketchUp ve Resolume gibi araçlarla bağlantı kurabilecek. Yani fikir üretmekten dosya düzenlemeye, 3D sahne oluşturmaktan müzik örneği aramaya kadar pek çok iş artık sohbet ederek yapılabilecek.

İçerikten Görseller

Claude, yaratıcı araçlarda doğrudan yardımcı gibi çalışacak

Anthropic’in açıklamasına göre bu bağlantıların amacı, tasarımcıların veya sanatçıların yerini almak değil. Daha çok, üretim sürecinde zaman alan, tekrar eden işleri azaltmak ve yaratıcı kişilerin daha hızlı deneme yapabilmesini sağlamak hedefleniyor. Kısacası Claude, “tasarımı sizin yerinize yapayım” demekten çok “sizi yavaşlatan işleri ben halledeyim” tarafında duruyor.

Adobe tarafında Claude’un Photoshop, Premiere, Express ve Creative Cloud’daki 50’den fazla araçla birlikte kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da özellikle görsel düzenleme, video üretimi, tasarım hazırlığı ve farklı formatlara içerik uyarlama gibi süreçlerde yapay zekânın çok daha görünür hâle geleceği anlamına geliyor.

Blender’da sahne düzenlemek için kod bilmek şart olmayabilir

Yeni duyurunun en dikkat çeken taraflarından biri de Blender entegrasyonu. Blender geliştiricileri tarafından hazırlanan MCP bağlantısı sayesinde Claude, Blender’ın Python API’siyle doğal dil üzerinden çalışabilecek. Yani kullanıcılar, karmaşık sahneleri analiz ettirmek veya toplu değişiklikler yaptırmak için Claude’dan yardım alabilecek.

Örneğin bir 3D sanatçı, sahnedeki nesneleri tek tek düzenlemek yerine Claude’a ne yapmak istediğini anlatabilecek. Claude da Blender içindeki araçlara erişerek sahneyi analiz edebilecek, hataları bulabilecek veya belirli nesnelere toplu işlemler uygulayabilecek. Anthropic ayrıca Blender Development Fund’a destekçi olarak katıldığını da açıkladı.

Canva, Ableton, Autodesk ve Splice desteği de geliyor

Canva tarafında öne çıkan uygulama, profesyonel tasarım süreçlerine yönelik Affinity by Canva olacak. Claude, burada katman adlandırma, toplu görsel düzenleme ve dosya dışa aktarma gibi genelde zaman alan işleri otomatikleştirebilecek. Claude Design ise fikirlerin görselleştirilip Canva’ya aktarılmasına odaklanacak.

Ableton entegrasyonu, müzik üreticilerinin Live ve Push hakkında resmî dokümantasyona dayalı yardım almasını sağlayacak. Autodesk Fusion tarafında tasarımcılar ve mühendisler sohbet ederek 3D modeller oluşturup düzenleyebilecek. Splice bağlantısı ise Claude içinden telifsiz ses örnekleri aramayı mümkün hâle getirecek.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yapay Zeka Adobe

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com