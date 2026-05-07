Nothing bünyesinde faaliyet göstere CMF, yeni akıllı saati Watch 3 Pro'yu duyurdu. Üst seviye özelliklerle gelen cihaz, bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor.

Nothing bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı ürünleriyle karşımıza çıkan CMF, sadece telefonlar değil, farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Firma, şimdi ise Hindistan’da gerçekleştirdiği bir lansman ile Watch 3 Pro ismi verilen yeni akıllı saatini resmen duyurdu.

Önceki nesil Watch 2 Pro’nun yerini alacak yeni model, yuvarlak çerçeveli bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bütçe dostu fiyata sahip cihaz; geliştirilmiş fitness takibi, yapay zeka araçları, Bluetooth araması ve daha uzun pil ömrü gibi özellikler getirmesiyle dikkat çekiyor.

CMF Watch 3 Pro neler sunuyor?

Nothing CMF’in yeni akıllı saati, 466 x 466 piksel çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına, 326 ppi piksel yoğunluğuna, 670 nit tepe parlaklığa sahip 1**,43 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran** ile geliyor. CMF, ekran-gövde oranının Watch Pro 2'ye göre %10 daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca sürekli açık ekran desteği de var.

Akıllı saat, hassas işlenmiş metal gövdeye, yumuşak dokunuşlu silikon kayışlara sahip. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılığı da var. Cihazın 25,8 x 4,7 x 1,44 cm boyutlara ve 51 gram ağırlığa sahip olduğunu belirtelim. Yeşil, koyu gri, açık gri ve turuncu renk seçenekleriyle sunulacak.

Spor ve sağlık konusunda da dikkat çekiyor. CMF’e göre cihazda fitness takibi için 131 kayıtlı aktivite modu ve yedi aktivite için otomatik algılama dahil olmak üzere 130'dan fazla spor modu var. CMF ayrıca dört kanallı kalp atış hızı sensörü, SpO2 izleme, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, 6 eksenli hareket takibi, gelişmiş uyku takibi ile uyku algılama, stres izleme, kadın sağlığı kayıtları, kalori, mesafe, egzersiz süresi, su hatırlatıcıları ve ayağa kalkma uyarıları eklendiğini belirtmiş.

ChatGPT tabanlı sesli yönlendirmeler gibi özelliklere de sahip olan CMF Watch 3 Pro, 350 mAh’lik piliyle normal kullanımda 13 güne kadar, yoğun kullanımda ise 10-11 güne kadar pil ömrü sunuyor. Sürekli açık ekran özelliği kullanılırken ise pil ömrü 4,5 güne düşüyor. Cihazın fiyatı ise 84 dolar olarak açıklandı.