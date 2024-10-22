Yenilikçi oyun içi dinamikleriyle türün meraklılarının ilgisini çekecek Cursed Deal bir süredir erken erişimde ve 23 Ekim'de çıkıyor.

Gerilimin ve heyecanın bir an bile eksik olmadığı, sizi sandalyenize kitleyecek korku oyunlarından keyif alıyorsanız, Cursed Deal mutlaka şans vermeniz gereken bir oyun. 4vs1 co-op bu oyunun en ilgi çekici yönlerinden biri ise sürekli değişebilen oyun içi dinamikleri.

Şerif Can ve Can Bolel tarafından geliştirilen bu yeni oyun, 23 Ekim'de çıkış yapıyor. Dilerseniz buradan oyunun Steam sayfasına da göz atabilirsiniz.

Oyunun hikayesine ve oynanışına bir göz atalım;

''Karanlık bir vampir tarikatını konu alan oyunun kötü karakteri ayin gecesinde tarikatına ihanet ederek lanetlenir ve karanlık bir yaratığa dönüşür. Lanetten kurtulmak için şeytanla anlaşma yapan oyuncu, tarikat üyelerini avlamalı ve lanetleyerek kendi tarafına geçirmeli. Tarikatçılar ise bu zorlu gecede görevleri yerine getirip ayini tamamlamalı ve vampir güçleri kazanmalı. Ancak dikkat! İnsanlar vampire dönüştüğünde roller değişecek ve yaratık avı başlayacak. Takımların ve rollerin değişeceği, avcının av, avın avcı olabileceği bu oyunda kimin kazanacağını hiçbir zaman bilemezsin. Karanlıkta saklan, özel güçlerini kullan ve hayatta kal. En önemlisi kimseye güvenme, oyun başındaki dostun lanetlenirse yaratığa dönüşüp, senin peşine düşebilir.''

Minimum sistem gereksinimleri ise şöyle;

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: İntel i3 / AMD Ryzen 3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 750Ti / AMD Radeon R7 265

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Cursed Deal'a kısa bir bakış atmak istersen: