Her Annenin Okuması Gereken Çocuk Gelişim Kitapları

Anneler için kitap önerileri listeleri aslında anne-baba kitaplarından oluşmaktadır. Çünkü çocuk gelişim kitapları hem anne hem de babaların mutlaka bilmeleri gereken, çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişim süreçlerini anlatır. Her ebeveynin okuması gereken çocuk gelişim kitapları ile çok daha mutlu bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde.

Günümüz koşullarında insanlar bir ya da iki çocuk sahibi oluyor ve o çocuğu en iyi şekilde yetiştirmek istiyorlar. Tam da bu noktada, ebeveynlerin yardımına çocuk gelişim uzmanları tarafından kaleme alınan çocuk gelişim kitapları koşuyor.

Anne ve babaların ya da sadece annelerin okuması gereken kitapları da içeren çocuk gelişim kitapları, ebeveynlere ve ebeveyn adaylarına, çocukların aslında oldukça karmaşık olan psikoloji ve fizyolojilerini anlama konusunda yardımcı oluyor. Çocukların mutlu, kendine güvenen, travmalardan uzak yetişkinler olmaları için tüm ebeveynlerin okuması gereken çocuk gelişim kitapları var.

Anneler için en iyi çocuk gelişim kitapları:

Kardeş Kardeş Geçinen Çocuklar Yetiştirmek - Hatice Kübra Tongar

Kişilik Gelişiminde Cezasız Eğitim - Adem Güneş

Anne Baba Lütfen Beni Anla - Joanna Faber, Julie King

Çocukluğa Geçiş Sorunlarına Mucize Çözümler - Tracy Hogg, Melinda Blau

Anne Beynim Aç - Bahar Eriş

Çocuğunuza Kulak Verin - Aletha Solter

Bütün-Beyinli Çocuk - Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson

Geliştiren Anne-Baba - Doğan Cüceloğlu

Beni Ödülle Cezalandırma - Özgür Bolat

Doğumdan İtibaren Montessori - Paula Polk Lillard, Lynn Lillard Jessen

Kardeş Kardeş Geçinen Çocuklar Yetiştirmek - Hatice Kübra Tongar

Yayınevi: Hayy Kitap

Fıtrat Pedagojisi ve Bağırmayan Anneler kitaplarının yazarı Hatice Kübra Tongar, pek çok ailenin kabusa dönüşen macerası olan kardeş kıskançlığının nedenlerini ve çözümlerini kaleme aldı. Çocuğunuzun kardeşini neden kıskandığını anlamaya çalışırken kendi çocukluğunuza da ışık tutacak ve yazarın deyimiyle evinizi çocuk bağırtıları değil, çocuk cıvıltıları dolduracak.

Kişilik Gelişiminde Cezasız Eğitim - Adem Güneş

Yayınevi: Timaş Yayınları

Pedagog Adem Güneş tarafından kaleme alınan kitap, eğitimin ilk kalesi olan aile içi eğitimde ödül ve ceza kavramını inceliyor. Genel ama yanlış bir kanı olan ödül - ceza sistemiyle verilen eğitimin ileride çocuklarda psikolojik sorunların temelini oluşturacağını söyleyen Güneş, bu kitapta çocuk eğitimi üzerine altın niteliğinde tavsiyeler veriyor.

Anne Baba Lütfen Beni Anla - Joanna Faber, Julie King

Yayınevi: Beyaz Balina Yayınları

Çocuk psikoloji kitapları kadar, ebeveyn psikolojisine odaklanan kitaplar da önemlidir. Joanna Faber ve Julie King tarafından kaleme alınan bu kitap, çocuğunu yetiştirirken yorulduğunu, ona yetmediğini düşünen hatta kendine bile itiraf edemediği duygularla dolup taşan anne ve babalara bir can simidi uzatıyor. Bu can simidine tutunarak hem kendinizi hem de çocuğunuzu yaşanan zorlu süreçlerden başarıyla çıkarabilirsiniz.

Çocukluğa Geçiş Sorunlarına Mucize Çözümler - Tracy Hogg, Melinda Blau

Yayınevi: Gün Yayıncılık

Bebeklikten çocukluğa geçişte yaşanan memeyi bırakma, tuvalet eğitimi, 2 yaş sendromu, uyku sorunları ve daha nice değişim ile ilgili anne ve babaların akıllarında oluşan sorulara Tracy Hogg ve Melinda Blau bu kitap ile yanıt veriyorlar. Kitap yalnızca sıkıcı bilgilerden oluşmuyor, yazarların ve farklı annelerin deneyimlediği yöntemler ve gerçek hikayeler üzerinden bir anlatı sunuyor.

Anne Beynim Aç - Bahar Eriş

Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Çocukların yalnızca midesinin değil, aklının ve ruhunun da doyması gerektiğini söyleyen yazar Bahar Eriş’in kaleme almış olduğu bu kitap; anne ve babaların çocuk ile nasıl güçlü bağlar kurabileceğine odaklanıyor. Çocuğunuz ile derin ve düşünceye dayalı güçlü bağlar oluşturarak onun kendi ayakları üzerinde durabilen bir yetişkin olmasının temellerini atmak sizin elinizde.

Çocuğunuza Kulak Verin - Aletha Solter

Yayınevi: Doğan Kitap

Çocuklarda 2 yaşında başlayan ve yaklaşık 8 yaşına kadar süren, bazılarının ilk ergenlik bazılarının bebeklikten çocukluğa geçiş dediği süreç herkes için zor geçiyor olabilir. Yaşanan gelişim sorunları, kardeş kıskançlıkları, öfke nöbetleri ile başa çıkma konusunda size yardımcı olmak için Aletha Solter tarafından kaleme alınan bu kitap ile yaşanan zorlu süreci nasıl başarılı bir şekilde atlatacağınızı öğreneceksiniz.

Bütün-Beyinli Çocuk - Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson

Yayınevi: Diyojen Yayıncılık

Nöro-psikiyatrist Daniel J. Siegel ve aile danışmanı Tina Payne Bryson tarafından kaleme alınan bu kitap, yetişkinlerin anlamakta zorluk çektiği çocuk beyni ve psikolojisi hakkında önemli bir rehber niteliğinde. Bu kitap ile anlam veremediğiniz çocuk davranışlarının altında yatan sebepleri öğrendiğiniz zaman çok şaşıracak ve bir ebeveyn olarak çocuğunuza bakış açınız kökten değişecek.

Geliştiren Anne-Baba - Doğan Cüceloğlu

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Psikolog Doğan Cüceloğlu, kendisine yazılan mektuplardan ilham almış ve anne - babaların yaşadığı sorunların yalnızca kendilerine özel olup olmadığını merak etmeleri üzerine yoğunlaşmış. Önceki kuşaklar ile bugünün ebeveynlerinin sorunlarının benzer görünse bile toplumun gelişmesi ile bambaşka şekillerde ortaya çıktığını belirten Cüceloğlu’nun kaleme aldığı bu kitap sayesinde hem çocuğunuzu, hem kendinizi, hem de kendi ebeveynlerinizi daha iyi anlayacaksınız.

Beni Ödülle Cezalandırma - Özgür Bolat

Yayınevi: Doğan Kitap

Eğitim bilimci Özgür Bolat tarafından kaleme alınan bu kitap, çocuk eğitiminde ödül ve ceva sistemini sorguluyor. Çocuğunuza yaptığı iyi eylemler sonucu ödül, kötü eylemler sonucu ise ceza vermek uzun zaman en doğru eğitim metodu olarak benimsenmişti. Ancak Özgür Bolat bu kitabı ile tabuları yıkıyor ve çocuğunuzu olumsuz etkileyen bu yöntemi geride bırakarak çocuğunuzu nasıl güçlü bir yetişkin olarak yetiştireceğinizi anlatıyor.

Doğumdan İtibaren Montessori - Paula Polk Lillard, Lynn Lillard Jessen

Yayınevi: Kaknüs Yayınları

Montessori, çocuğunuzun hayatının ve eğitim sürecinin her alanında uygulayabileceğiniz bir felsefedir. Bu gelişim felsefesi yöntemi ile çocuğunuzun motor becerilerinin daha hızlı gelişmesini ve kendi kendine yetmesini sağlayabilirsiniz. Paula Polk Lillard ve Lynn Lillard Jessen tarafından kaleme alınan bu kitap ile montessori felsefesinin farklı yaş grubundaki çocuklarda nasıl uygulayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Her anne ve babanın okuması gereken çocuk gelişim kitapları listemizde bulunan kitaplar, genel çocuk psikolojisini anlamanız ve bazı sorunların üstesinden gelmeniz için kaleme alınmış kitaplardır. Çocuğunuzun yaşına, cinsiyetine, yaşadığınız soruna özel olarak uzmanlar tarafından kaleme alınmış daha pek çok farklı kitabı inceleyerek çocuk eğitimi konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.