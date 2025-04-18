ChatGPT'nin görsel analiz yeteneklerine sahip yeni modeli o3'ün bir görsele bakarak nerede olduğunu kolayca anlayabildiği ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, sürekli yeni güncellemeler alıyordu. Son olarak OpenAI’ın ChatGPT’ye güç veren o3 ve o4-mini modellerini tanıttığını görmüştük. Çok yetenekli olan bu modellerin özelliklerinden biri de yüklenen görsellere bakıp eşi benzeri olmayan bir şekilde mantık yürüterek yanıt vermeleriydi. Daha da açacak olursak görselleri kırpabiliyor, döndürebiliyor, yakınlaştırabiliyor ve onları inceleyebiliyordu.

İşte tam olarak bu özellikle ilgili ilginç bir şey ortaya çıktı. Kullanıcılar, modellerin görsel analizi özelliğinin internetten arama özelliğiyle birleştiğinde çok tehlikeli olabilecek şeyler yapabildiğini ortaya çıkardı.

Herhangi bir görsele bakarak onun nerede olduğunu anlayabiliyor

Kullanıcılar, o3 modelinin görsel analizi özelliğinin bir görsele bakarak onun nerede olduğunu anlayabildiğini belirtti. Yani tıpkı çok iyi bir GeoGuessr oyuncusu gibi anlar içinde görselin nereden çekildiğini bulabiliyor.

Biz de denediğimizde benzer sonuçlara ulaştık. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Yeldeğirmeni mahallesinden bir görseli o3'e attık. 47 saniyelik mantık yürütmenin ardından kolayca nerede çekildiğini anlayabildi.

Modelin düşünme süreci boyunca neler yaptığını görebiliyorsunuz. Görseli yakınlaştırıyor, detaylarını iyice inceliyor. Zaten sonrasında da nasıl yaptığını açıklıyor. Örneğin bu görselde yeri en çok ele veren şeyler o alanda popüler olan bir kafenin ve ünlü dev duvar resmi olmuş.

Daha zor bir görseli bile bilebildi

İlk denediğimiz görsel nispeten bilinen bir yer olduğu için kolaydı. Bundan sonraki denememizde ise daha zor bir yeri denedik. Çanakkale'den bir sokağı ekleyip bilip bilemeyeceğini sorduk. o3 modeli, yine belli bir süre düşünüp analiz ettikten sonra sokağına kadar doğru tahminde bulundu.

Tabii ki mükemmel olmadığını da belirtmek gerek. Biz birçok deneme yaptık ve bu denemelerin çoğunda zorlandı ve yanlış tahminler yaptı. Görsellerde yazı, ayrıştırıcı şeyler yokken tahmin etmesi zor olabiliyor. Ancak şehirleri genelde doğru biliyor.

o3 ve o4 mini'nin şimdilik yalnızca ücretli ChatGPT aboneleri için sunulduğunu belirtelim. Ücretsiz erişim henüz yok.

Önemli güvenlik risklerini beraberinde getiriyor

Bu özellik etkileyici olduğu kadar endişe verici de. Öyle ki kötü amaçlı kişiler, sadece bir fotoğraf yoluyla insanların yerini öğrenebilir. Örneğin bir Instagram hikâyesini ChatGPT'ye atarak o kişinin konumu hakkında bilgi edinmek mümkün olabilir. Bu da korkutucu sonuçlar yaratabileceği için riskli. OpenAI'ın bu konuda bir hamle yapıp yapmayacağını bilmiyoruz.

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