Kendi kurallarımızı kendimiz belirlediğimiz, oynarken saatlerce acıktığımızı fark etmediğimiz, çocukluk yıllarımızı renklendiren sokak oyunlarıyla özlem gidermeye hazır olun!

Mutlu olmak için pahalı tabletlere ihtiyacımızın olmadığı, çevrimiçi oyunlar oynamak yerine ara sokaklarda kames toplarla maçlar yaptığımız yıllar. Şimdi sizi o ara sokaklardan birine götüreceğiz, çocukluğunuzun geçtiği o mahalleye...

“Anne 5 dakika dahaa!” diye bağırmadan rahatça okuyabileceğiniz, çocukluğumuzun 20 sokak oyununu sizler için derledik. Buyurun başlayalım.

1- Bir poşet dolusu biriktirmek o yılların zenginlik göstergesiydi: Misket Oyunu

2- Yırtık pantolonların suçlusu: Uzuneşek

3- Yerden topladığınız beş yuvarlak taşla oynanan ekonomik oyun: Beş Taş

4- Renkleri öğrendiğimiz hatta çoğu zaman yeni renkler uydurduğumuz oyun: İstop

5- “Saç canlı mıdır, cansız mıdır” tartışmasının başrolü: Lastik Oyunu

6- Kaldırımdan inmemek için akrobasi öğrendiğimiz oyun: Yerden Yüksek

7- Top değdiğinde oyundaki can hakkımızı aldığı için mi canımızı yaktığı için mi adı “Yakan Top” tu?

8- Reflekslerin ve hızın kazandığı oyun: Mendil Kapmaca

9- Kuralları mahalleden mahalleye değişen, artistik vuruşların fazla puan getirdiği oyun: Dokuz Aylık

10- Mahallenin en gizemli köşelerini keşfettiğimiz oyun: Saklambaç

11- Bir yerden “Atan alır!” bağrışmaları duyuyorsanız muhtemelen orada bir “Mahalle maçı” oynanıyordur…

12- Oynamak için bir tebeşirin yeterli olduğu, sayıları sevdiren oyun: Seksek

13- Ustasını kaybeden çırağın tekerlemesi ve mendilin kime bırakılacağı heyecanı: Yağ Satarım Bal Satarım

14- Ebeyi bulunduğunuz yerin köşe olduğuna ikna etme çabaları: Köşe Kapmaca

15- Uçan çocuklar görmemizin mümkün olduğu oyun: Birdirbir

16- Birçok spor dalından izler taşıyan stratejik oyun: Çelik Çomak

17- “Aç kapıyı bezirgan başı!” ile başlayan şarkının devamını hepimiz ezbere biliyoruz.

18- Zamanın ve oynayan herkesin donakaldığı oyun: Eski Minder

19- “Simiiiiiit!” diye bağırırken ciğer kapasitemizi arttıran oyun: Simit Oyunu

20- Mahallede taş bırakmayan, “Dalya” ismiyle de bilinen oyun: Dokuz Taş

Ve daha birçok keyifli oyun… Şimdi gelin hep birlikte bir çeşit İstop oynayalım, çocukluğumuzdan hatırladığımız oyunları yorumlarda paylaşarak anılarımıza hayat verelim!