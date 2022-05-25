Mutlu olmak için pahalı tabletlere ihtiyacımızın olmadığı, çevrimiçi oyunlar oynamak yerine ara sokaklarda kames toplarla maçlar yaptığımız yıllar. Şimdi sizi o ara sokaklardan birine götüreceğiz, çocukluğunuzun geçtiği o mahalleye...
“Anne 5 dakika dahaa!” diye bağırmadan rahatça okuyabileceğiniz, çocukluğumuzun 20 sokak oyununu sizler için derledik. Buyurun başlayalım.
1- Bir poşet dolusu biriktirmek o yılların zenginlik göstergesiydi: Misket Oyunu
2- Yırtık pantolonların suçlusu: Uzuneşek
3- Yerden topladığınız beş yuvarlak taşla oynanan ekonomik oyun: Beş Taş
4- Renkleri öğrendiğimiz hatta çoğu zaman yeni renkler uydurduğumuz oyun: İstop
5- “Saç canlı mıdır, cansız mıdır” tartışmasının başrolü: Lastik Oyunu
6- Kaldırımdan inmemek için akrobasi öğrendiğimiz oyun: Yerden Yüksek
7- Top değdiğinde oyundaki can hakkımızı aldığı için mi canımızı yaktığı için mi adı “Yakan Top” tu?
8- Reflekslerin ve hızın kazandığı oyun: Mendil Kapmaca
9- Kuralları mahalleden mahalleye değişen, artistik vuruşların fazla puan getirdiği oyun: Dokuz Aylık
10- Mahallenin en gizemli köşelerini keşfettiğimiz oyun: Saklambaç
11- Bir yerden “Atan alır!” bağrışmaları duyuyorsanız muhtemelen orada bir “Mahalle maçı” oynanıyordur…
12- Oynamak için bir tebeşirin yeterli olduğu, sayıları sevdiren oyun: Seksek
13- Ustasını kaybeden çırağın tekerlemesi ve mendilin kime bırakılacağı heyecanı: Yağ Satarım Bal Satarım
14- Ebeyi bulunduğunuz yerin köşe olduğuna ikna etme çabaları: Köşe Kapmaca
15- Uçan çocuklar görmemizin mümkün olduğu oyun: Birdirbir
16- Birçok spor dalından izler taşıyan stratejik oyun: Çelik Çomak
17- “Aç kapıyı bezirgan başı!” ile başlayan şarkının devamını hepimiz ezbere biliyoruz.
18- Zamanın ve oynayan herkesin donakaldığı oyun: Eski Minder
19- “Simiiiiiit!” diye bağırırken ciğer kapasitemizi arttıran oyun: Simit Oyunu
20- Mahallede taş bırakmayan, “Dalya” ismiyle de bilinen oyun: Dokuz Taş
Ve daha birçok keyifli oyun… Şimdi gelin hep birlikte bir çeşit İstop oynayalım, çocukluğumuzdan hatırladığımız oyunları yorumlarda paylaşarak anılarımıza hayat verelim!