Corona Virüsü Taşıyan Hastalarda Görülen Temel Belirtiler

JAMA dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre uzmanlar, 2019-nCoV taşıyan hastalarda görülen temel semptomları açıkladılar. Yapılan bu çalışma ile sağlık görevlilerinin, Corona virüsü taşıyan hastalar ile sıradan grip şikayetiyle gelen hastaları ayırt etmesi hedefleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son dönemlerin en ciddi salgınlarından olan Corona virüsü, şimdiye dek pek çok kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Henüz kesin bir tedavisi bulunmayan virüs kapsamında Çin, pek çok devasa kenti karantina altına aldı ve sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bulaştığı kişilerde belli başlı temel semptomlar gösteren virüs hakkında uzmanlar, yeni bir çalışma yayınladı. JAMA (Amerikan Tıp Derneği Dergisi) tarafından yayınlanan yeni çalışma, Wuhan Corona virüsünden etkilenen hastalarda görülen temel semptomları ortaya koyuyor. Bu çalışmanın esas amacı ise sağlık görevlilerinin Corona virüslü hastaları, sıradan grip şikâyeti ile gelen hastalardan ayırt etmelerini sağlamak.

Corona virüsü taşıyan hastalarda tespit edilen en belirgin semptomlar:

7 Şubat 2020’de Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayınlanan sonuçlar için doktorlar, 1 Ocak’tan 28 Ocak 2020’ye kadar Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi’nde yatan 138 hastanın klinik özelliklerini takip etti. Çalışmalara göre yüksek ateş başlıca semptom olarak gözlemlenirken baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı veya kusma ile ilgili çok az sayıda rapor olduğu fark edildi.

Öte yandan kuru öksürük, hastaların yarısından biraz daha fazlasında vardı ve hastaların sadece üçte biri kas ağrısından şikayetçi olduklarını bildirdiler. Bununla birlikte hiç kimse burun akıntısı veya burun tıkanıklığı şikâyeti olduğunu bildirmedi. Elde edilen tüm bu sonuçlar, 2019-nCoV’yi yaygın görülen gripten ayırmaya yardımcı olacak.

138 hastada görülen en temel 5 belirti:

Yüksek Ateş – Hastaların %98,6’sında görüldü. Bitkinlik – Hastaların %69,6’sında görüldü. Kuru öksürük – Hastaların %59,4’ünde görüldü. Kas ağrısı – Hastaların %34,8’inde görüldü. Nefes Darlığı – Hastaların %31,2’sinde görüldü.

Yoğun bakım gerektiren hastalarda görülen en belirgin semptomlar:

Hastaları takip eden uzmanlar, yoğun bakım gerektiren hastalarda daha sık görülen semptomları da incelediler. Bu noktada bu tür hastalarda, yoğun bakım gerektirmeyen hastalara kıyasla önemli ölçüde kilo kaybı ve nefes darlığı olduğu tespit edildi.

Yoğun bakım gerektiren hastalarda görülen en temel 5 belirti:

İştahsızlık Nefes darlığı Baş dönmesi Yutak ağrısı Karın ağrısı

Çin, virüsle mücadele için hangi tedavileri denedi?

Yapılan çalışma, aynı zamanda Çinlilerin bu 138 hasta için denediği tedavilere de baktı. Paylaşılan sonuçlara göre birçok hastaya antibiyotik verildiği belirtilirken Wuhan Corona virüsüne karşı denenen başlıca tedavi yöntemleri arasında Tamiflu (oseltamivir), oksijen desteği ve glükokortikoid tedavisi yer alıyordu.

138 hasta üzerinde denenen tedaviler:

Antiviral (Oseltamivir) – Hastaların %89,9’una uygulandı. Oksijen desteği – Hastaların %76,8’ine uygulandı. Glükokortikoid tedavisi – Hastaların %44,9’una uygulandı.

Uzmanlar, rapor yayınlanmadan hemen önce, 3 Şubat 2020’de yapılan son incelemelerin sonuçlarını da paylaştılar. Buna göre 138 hastadan 47’si (%34,1) iyileşti ve taburcu edildi, 85’i (%61,6) hâlâ hastanede ve 6’sı (%4,3) hayatını kaybetti.