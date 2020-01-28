ABD’de corona virüsü teşhisi konulan bir kişi, geliştirilen bir robot ile tedavi ediliyor. Hastane personelinin virüsten etkilenmemesi için geliştirilen robot, tedavi sürecinin önemli bir parçası haline geldi.

İlk defa Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen ve yaklaşık 100 insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü, farklı ülkelerde de görülmeye başlandı. ABD Washington’da 30’lu yaşlarında bir adam, pazartesi günü corona virüsü semptomları nedeniyle hastaneye başvurdu. Yakın zamanda Wuhan’a seyahat eden adam, Washington’da bulunan Providence Bölgesel Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Providence Bölgesel Tıp Merkezi’nin bulaşıcı hastalıklar bölüm şefi Dr.George Diaz, corona virüsü semptomları gözlenen hastanın bir robot ile tedavi edildiğini açıkladı. Hastanın tedavisinde kullanılan robot, gerekli tıbbi önlemlerin alınması ve hasta ile video görüşmenin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Hastane personeline virüs bulaşmasın diye corona virüsü bulaşan bir kişi, robotla tedavi ediliyor

Corona virüsünün tedavisinde kullanılan robot, hastane personelinin virüse yakalanan hastaya temas etmeden hastayı tedavi etmesi için kullanılıyor. Bu şekilde hastane personelinin virüsten etkilenmesinin önüne geçiliyor.

Hastanenin bulaşıcı hastalıklar bölümü şefi Dr. George Diaz, “Görevliler robotu hareket ettiriyorlar. Böylece hastayı görebiliyoruz ve onunla konuşabiliyoruz” dedi. Tedavi için kullanılan robot, yerleşik bir ekranla beraber bir steteskopa da sahip durumda.

Providence Bölgesel Tıp Merkezi’nde görevli robot, daha önce MERS ve Ebola gibi bulaşıcı hastalıkları olan hastaların tedavisinde test edildi. Diaz, “Testler sayesinde bulaşıcı hastalıkları olan kişileri virüs kimseye yayılmadan izole edebileceğimiz şekilde tedavi etmeyi sağlayacak protokolleri kurduk” dedi. Corona virüsü semptomları gözlenen adamın tedavisine devam edilirken uzmanlar, adamla temasta bulunmuş 43 kişiye ulaşmaya çalışıyor.