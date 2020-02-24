Corona Virüsü Salgını, iPad Satışlarına Tavan Yaptırdı

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve dünyanın dört bir yanında panik yaratan Corona virüsü, dünya çapında büyük ekonomik sorunlar yaratsa da Apple, iPad satışlarında bu durumdan fayda görmüş gibi duruyor.

Son dönemde dünya çapında büyük paniğe neden olan Corona virüsü, pek çok sektörü de olumsuz yönde etkilemiş durumda. Özellikle üretimin durmasıyla ham madde fiyatlarının ciddi oranda düşüş gösterdiği belirtiliyor.

Virüsün bir diğer etkisiyse insanların davranışlarını değiştirmesi oldu. İnsanlar, artık birbirlerinden ve kalabalık alanlardan uzak duruyor. Maskeler ve diğer ürünler adeta yok satıyor. Bu durumdan kazanç elde eden diğer bir sektörse tablet sektörü olarak karşımıza çıkıyor.

Evden çıkmak istemeyenler tabletlere hücum etti:

DigiTimes’ın haberine göre salgın sonrası özellikle Çin’de evden çıkmak istemeyen insanlar, normalde tabletler açısından yavaş geçen bu dönemde satışları adeta patlatmış durumda.

Özellikle iPad modelleri adeta kapışılıyor ve pek çok internet mağazası için stoklarda iPad bulundurmak pek mümkün olamıyor. Yoğun talep nedeniyle internet siteleri ve çevrimiçi mağazalar iPad'leri adeta yok satıyor.

Bazı perakende satıcılar da krizi kendileri adına fırsata çeviriyor. Çin’de iPad modellerine gösterilen talep nedeniyle bazı satıcılar, cihazları normal fiyatlarından 200 ile 300 yuan (174 ile 261 TL) fazlaya satmaya başladılar. Bu da yaklaşık %10’luk bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Corona virüsü Apple’ı da etkiliyor:

İnsanların çalışmak ve eğitim almak için tabletlere olan ilgisi her ne kadar firmalar için sevindirici olsa da Apple da özellikle üretim konusunda virüsten olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Tesislerini işletemeyen firma, alternatif üretim yolları bulmaya çalışıyor.

Apple’ın tedarikçileri, özellikle de Foxconn gibi büyük partnerleri, Çin’deki Ay Yeni Yılı Tatili sonrasında işe gelmemeleri için çalışanlara çağrıda bulunmuştu. Foxconn’un ne zaman yeniden üretime geçeceği bilinmiyor ancak tesis çalışmaya başlayıp yeniden tam kapasiteye erişene kadar Apple zorlanacak gibi görünüyor.

Apple ayrıca bu çeyrekle ilgili beklentilerini paylaştığı yatırımcı toplantısında da Corona virüsü üzerinde durmuştu. ABD'li teknoloji devine göre bu dönem için daha önceden çizilen yol haritasına uymak, Corona virüsü​ nedeniyle olası gözükmüyor.