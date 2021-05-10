CS:GO Oyuncu Topluluğunda En Fazla Paya Sahip Ülkeler

CS:GO oyuncu topluluğunda en fazla paya sahip olan ülkeler ve yüzdelik payları açıklandı. CS:GO'nun en renkli topluluğu olan Ruslar, aynı zamanda en büyük topluluğu oluşturuyor.

Counter Strike: Global Offensive ya da kısaca CS:GO, hiç şüphesiz dünyanın en popüler rekabetçi FPS oyunlarından biri konumunda. Yaklaşık 11 yıllık bir oyun olmasına karşın hem köklü geçmişi hem de hemen her oyuncunun kısa sürede adapte olabileceği basit yapısıyla öne çıkan CS:GO, bugün bile milyonlarca aktif oyuncusuyla varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Rastgele oyuncuların bir araya geldiği takımlarda iletişim için ortak dil olarak İngilizce kullanılsa da CS:GO'da hemen her ulustan oyuncu bulunuyor. Peki CS:GO topluluğunda en büyük payın hangi uluslara ait olduğunu hiç düşündünüz mü? CS:GO ile ilgili istatistikler paylaşan Leetify adlı internet sitesi, CS:GO oyuncu tabanında en büyük paya sahip ulusları açıkladı.

Türk oyuncular, CS:GO topluluğunun yüzde 4,20'sini oluşturuyor

Leetify'nin açıklamış olduğu verilere göre CS:GO maçlarında sankinlikleriyle(!) dikkat çeken Rus oyuncular, yüzde 11,65 ile CS:GO oyuncu tabanının en büyük dilimini oluşturuyor. ABD, yüzde 10,66 ile Rusya'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Polonyalı oyuncular ise yüzde 5,32 ile CS:GO topluluğunun en kalabalık üçüncü komünitisi konumunda.

20 ülkenin bulunduğu listedeki iki Güney Amerika ülkesinden biri olan Brezilya, yüzde 4,87 ile en büyük dördüncü CS:GO topluluğuna sahip. Almanya yüzde 4,55; Türkiye ise yüzde 4,20 ile CO:GO topluluğunda en fazla oyuncuya sahip 5. ve 6. ülkeler konumunda. Dünya sıralamasında 9. sırada yer alan Japonya, CS:GO topluluğunda en fazla paya sahip Asya ülkesi konumunda bulunuyor.

CO:GO topluluğunda en fazla oyuncuya sahip olan ülkeler

Rusya ABD Polonya Brezilya Almanya Türkiye Kanada Ukrayna Japonya Birleşik Krallık

Leetify, söz konusu verileri kendi 7 milyon maç eşleştirme verisine dayandırdığını ifade ediyor. Dolayısı ile oyunun geliştiricisi olan Valve'ın elindeki veriler ile Leetify'nin açıklamış olduğu verilerin farklı olma ihtimali bulunuyor ancak bu farkın en azından ülkelerin sıralamasını değiştirmeyecek kadar küçük olduğu düşünülüyor. Ayrıca yukarıdaki görselde yer alan 20 ülkenin, tüm CS:GO oyuncu tabanının yüzde 70'ini oluşturduğunu da belirtelim.