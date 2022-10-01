CS:GO’da Rank Sistemi Nedir, Nasıl İşler?

Eğer yeni bir CS:GO oyuncusuysanız, öğrenmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Özellikle CS:GO rank sistemi üzerine bilmeniz gereken rank sistemi nedir, CS:GO rankları nelerdir, CS:GO rankları nasıl işler, nasıl rank atlanır gibi konular, gelişiminizin hızlanmasını sağlar.

Üzerine binlerce turnuva düzenlenen, eski popülerliğini biraz olsun kaybetse bile çağımızın en iyi oyunlarından bir tanesi olan CS:GO, oyun tarihinde oldukça büyük bir isme sahip. Aslında Counter Strike serisinin tamamı, oyuncular için oldukça özel anlamlara sahip. Rekabetçi başta olmak üzere oyuncu modları, jailbreak gibi özel modlara sahip sunucuları ile CS:Go rank sistemi ile de büyük bir rekabet oluşturuyordu.

Sizleri belirli bir seviyeye getiren CS:GO rank sistemi nedir, nasıl işler gibi soruları merak ediyor olabilirsiniz. Eğer bir CS:GO oyuncusuysanız, ranklar sizin için oldukça önemli bir yer taşıyor demektir. Çünkü CS:GO’da ustalığınız, genellikle rank seviyenize göre belirleniyor. Eğer yeni bir CS:GO oyuncusuysanız, nasıl rank atlanır rehberini okumak için usulca aşağı kaydırın.

Temelden başlayalım, CS:GO’da rank nedir?

Her şeyden önce, bu kadar önem taşıyan rank sistemi nedir sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. Çoğu oyunda olduğu gibi, rank sistemi aslında bir nevi seviye sistemidir. Sizleri diğer oyunculardan ayıracak rank sistemi, elde ettiğiniz başarılar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Eğer iyi bir CS:GO oyuncusuysanız, rankınız zamanla daha da yükselecektir. Elbette, eğer kötü bir oyuncuysanız aynı şekilde rankınız geriye doğru ilerleyecektir.

Rank sistemi, oldukça fazla rank seviyesine sahip. Menüde isminizin hemen altında bulunan rankınız, girdiğiniz maçlarda elde ettiğiniz skorlara ve galibiyetlere göre değişmektedir. Bu nedenle eğer rankınızı yükseltmek istiyorsanız, CS:GO’yu çok daha dikkatli ve profesyonel bir şekilde oynamanız gerekmektedir.

Peki CS:GO rankları nelerdir?

Silver I

Silver II

Silver III

Silver IV

Silver Elite

Silver Elite Master

Gold Nova I

Gold Nova II

Gold Nova III

Gold Nova Master

Master Guardian I

Master Guardian II

Master Guardian Elite

Distinguished Master Guardian

Legendary Eagle

Legendary Eagle Master

Supreme Master First Class

Global Elite

CS:GO’da toplamda 18 adet rank bulunuyor. Bu ranklar, sırasıyla yukarıdaki listede olduğu gibi yükselmektedir. Global Elite, CS:GO’da bilinen en yüksek rank seviyesidir. Genellikle bu rank seviyesine ulaşan oyuncular, CS:GO’yu profesyonel bir şekilde oynayan lisanslı oyuncular oluyor. Çünkü Global Elite seviyesine gelebilmek için oldukça iyi bir CS:GO oyuncusu olmanız gerekiyor. “Bi’ maç atıp, çıkarım” düşüncesi yerine, tıpkı bir futbol maçı gibi özel antremanlar düzenleyecek seviyedeki oyuncuların rank seviyesinden bahsediyoruz.

CS:GO’da rank sistemi nasıl işler?

Gelelim bu ranklara nasıl ulaşacağınız sorusuna. CS:GO’nun en önemli modu, bilindiği üzere rekabetçi modudur. Haliyle ranklarınızın büyük bir çoğunluğu da rekabetçi modundan destek almaktadır. Rekabetçi modunda yaptığınız maçlardaki galibiyetleriniz, mağduriyetleriniz ve skorlarınız aslında rankınızın yükselmesine veya azalmasına neden olacaktır.

Örneğin, 3 adet rekabetçi maçı yaptınız ve üçünde de galibiyet kazandınız. Bununla birlikte, skorlarınız da takımınıza göre oldukça yüksek. Bu maçlar, rank sisteminizin yükselmesine oldukça etki sağlayacaktır. Gelelim tam tersine, yaptığınız 3 maçta da mağduriyet ve düşük skorlar ortaya çıkardınız. Bu da rankınızın tam tersine yani düşmesine neden olacaktır.

CS GO’da nasıl rank atlanır? Daha iyi oynamak için ipuçları:

Temel silahlarla başlayın

Eğer CS:GO videoları izliyorsanız veya canlı yayınları takip ediyorsanız, diğer oyuncuların ne kadar renkli silahlara sahip olduğunu görüyor olabilirsiniz. Siz de CS:GO’ya başladığınızda bu tarz silahlar kullanmak isteyebilirsiniz. Ama bu doğru bir hareket değil. Eğer CS:GO’ya yeni başladıysanız, temel silahlar ile başlamanız gerekmektedir. Örneğin, henüz AWP üzerine bir geçmişiniz yok ise AWP silahını kullanmamalısınız. Çünkü, o an silah hakkında bir tecrübeniz olmadığı için vuruşlarınız boşa gidecektir.

Başlangıç için Tec-9, Five-SeveN, P250 gibi silahlar ile birlikte, AK-47 ve M4A1 silahlarını kullanmayı deneyin. İlk olarak temel silahlara eliniz alıştıktan sonra, oyundaki diğer silahları da deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Ama ilk önce temel silahlara ihtiyacınız var.

Nişan pratikleri yapmaya çalışın

Silahı alıp, karşınızdaki oyuncuyu tararsanız hiçbir işe yaramaz. Nişan alırken, doğru nişan aldığınızdan emin olmalısınız. Bununla birlikte, heyecan yapmak yerine oldukça soğuk kanlı olmalısınız. Bu sayede, karşınızdaki takımın oyuncusunu kolaylıkla vurabilirsiniz. Sürekli olarak nişan pratikleri yaparak, bileğinizi bu tarafta güçlendirebilirsiniz.

Ateş ederken mermi kontrolünü sağlayın

Örneğin bir AK-47 silahı ile oynuyorsunuz. Karşınızdaki oyuncuyu direkt olarak tararsanız, oyuncunun arkasındaki duvara kaliteli bir portresini çizebilirsiniz. Ama ne yazık ki oyuncuyu vuramazsınız. Bu nedenle silahınız ile tararken bile mermilerin nereye isabet ettiğini takip etmeniz gerekiyor. Bu sayede silahınız ile tararken oyuncuyu bazı mouse hareketleri ile kolayca vurabilirsiniz.

Mermilerinizi kontrol etmeyi unutmayın

Dust2 haritasında, long bölgesindesiniz. Düşmanınız tam karşınızda ve ateş edeceksiniz. Ama bilin bakalım ne eksik? Evet, merminiz. Maç esnasındayken sürekli olarak mermilerinizi kontrol etmelisiniz. Bu sayede, öldürme ihtimaliniz olan düşmanınızı mermi yüzünden öldürememek gibi bir riskle karşı karşıya kalmazsınız. Maç esnasında mermileriniz oldukça önemli, gözünüz sürekli sağ altta bulunan mermi durumunda olmalı.

Sesleri takip edin

CS:GO’yu mutlaka bir kulaklıkla oynamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü, etraftan gelen ateş seslerini, diğer oyuncuların ayak seslerini daha net duyabilmek için bir kulaklığa ihtiyacınız olacak. Örneğin, düşmanınız arkanızdan geliyor ise kulaklık ile arkanızdan bir sesin geldiğini duyabilirsiniz. Bu sayede, düşmanınızın sizi arkanızdan vurmasını engelleyebilirsiniz. CS:GO’da ses kasmak, oldukça önemli taktiklerden bir tanesi.

CS:GO rank sistemi, oyunun en temel ve önemli özelliklerinin başında geliyor. Bununla birlikte eğer yeni bir CS:GO oyuncusuysanız, sizler için yukarıda CS:GO rankları nelerdir, CS:GO rankları nasıl işler, nasıl rank atlanır gibi önemli konuları cevaplandırdık. Özellikle rank yükseltme hakkındaki tüyolarımızı uyguladığınızda, oyunda çok daha hızlı geliştiğinizi fark edeceksiniz. Sizler CS:GO’da rank atlamak için hangi taktikleri kullanıyorsunuz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.