Hiç şüphe yok ki CS:GO, tüm zamanların gelmiş geçmiş en popüler FPS oyunlarından biri. Oyun, nispeten düşük sayılabilecek sistem gereksinimleriyle neredeyse her bilgisayarda oynanabiliyor ve böylece oyuncu sayısını korumayı başarıyor. Bu içeriğimizdeyse "CS:GO sistem gereksinimleri nedir"e yakından bakacağız.

Yaklaşık 9 yıl önce piyasaya sürülen FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), aradan geçen yıllara rağmen her ay milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Yıllar boyunca karşısına çıkan tüm rakiplerini birer birer ezip geçen Valve imzalı yapım, günümüzde hâlâ en popüler birinci şahıs nişancı oyunları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

CS:GO, yıllardır devam eden bu popülaritesinin büyük bir kısmını esasında bilgisayarları fazla yormayan ortalama sistem gereksinimlerine borçlu. Öyle ki günümüzde satın alacağınız herhangi bir bilgisayar, muhtemelen CS:GO'yu çalıştırmak için yeterli olacaktır. Peki, milyonlarca oyuncuyu kendine sıkı sıkıya bağlamayı başarmış CS:GO sistem gereksinimleri nelermiş, ne kadarlık bir bilgisayar yeterli olur? Gelin CS:GO kaç GB, CS:GO sistem gereksinimleri nedir yakından bakalım.

CS:GO sistem gereksinimleri:

Windows için CS:GO minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 7 / Vista / XP veya üzeri

: Windows 7 / Vista / XP veya üzeri İşlemci : Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 ve üzeri

: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 ve üzeri Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : 256 MB veya üzeri ekran kartı ve DirectX 9

: 256 MB veya üzeri ekran kartı ve DirectX 9 Depolama: 15 GB

MacOS için CS:GO minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : MacOS X 10.11 (El Capitan) veya üzeri

: MacOS X 10.11 (El Capitan) veya üzeri İşlemci : Intel Core Duo İşlemci (2 GHz veya üzeri)

: Intel Core Duo İşlemci (2 GHz veya üzeri) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : ATI Radeon HD 2400 veya üzeri / NVIDIA 8600M veya üzeri

: ATI Radeon HD 2400 veya üzeri / NVIDIA 8600M veya üzeri Depolama: 15 GB

SteamOS + Linux için CS:GO minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Ubuntu 12.04

: Ubuntu 12.04 İşlemci : 64 bit çift çekirdek Intel veya 2,8 GHz AMD

: 64 bit çift çekirdek Intel veya 2,8 GHz AMD Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8600/9600 GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

: NVIDIA GeForce 8600/9600 GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 Depolama : 15 GB

: 15 GB Ses Kartı: OpenAL uyumlu ses kartı

Windows için CS:GO önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 7 ve üzeri

: Windows 7 ve üzeri İşlemci : Intel Pentium E5700 3 GHz / AMD Phenom 8750

: Intel Pentium E5700 3 GHz / AMD Phenom 8750 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 630 / AMD Radeon HD 6670

: NVIDIA GeForce GT 630 / AMD Radeon HD 6670 DirectX : DirectX 9

: DirectX 9 Depolama: 15 GB

CS:GO oynayabileceğiniz bir bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Bütçe dostu sayılabilecek sistem gereksinimlerine sahip olan CS:GO'yu çok da pahalı olmayan, ortalama bir bilgisayar ile oynamak mümkün. Bu noktada CS:GO minimum sistem gereksinimleri için gereken donanımların birçoğu artık eskidiği için satışları bulunmuyor. Ancak yine de ikinci elden 1.500 TL civarında bir fiyata alınacak bilgisayar CS:GO'yu açmak için yeterli olacaktır.

Elbette, CS:GO gibi rekabetçi FPS oyunlarında yüksek FPS almak oldukça önemli. Oyunu bu FPS'lerde çalıştırabilecek, CS:GO önerilen sistem gereksinimleri üzerinde bir bilgisayar ise günümüz şartlarında 2.500 – 3.000 TL seviyelerine satın alınabilir.

CS:GO nasıl bir oyun?

Oyun dünyasıyla az çok ilgisi olan herkesin bildiği bir oyun olan CS:GO için kısaca takım tabanlı, birinci şahıs nişancı oyunu diyebiliriz. Oyunda yüzlerce farklı mod bulunsa da oyuncuların en çok tercih ettiği tür rekabetçi maçlar oluyor.

5'e 5'lik iki takımın savaştığı rekabetçi oyunlarda bir takım Terörist, diğer takımsa Anti Teröristler olarak savaşıyor. Rekabetçi maçlardaki temel amaç ise Teröristler için bombayı kurup patlatmak, Anti Teröristler içinse rakip takım oyuncularını öldürüp bombayı imha etmek.

CS:GO sistem gereksinimleri nelermiş incelediğimiz ve oyuna kısa bir bakış attığımız içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilir, CS:GO hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.